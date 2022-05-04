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高榮還原「高燒童等6hrs真相」：父子不符住院條件自行躺地

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名父親爆料，他確診兩天後，孩子也出現發燒、全身疼痛症狀，結果相關專線都打不通，只能向119求救，無奈到了醫院也只能待在檢測區，眼看小孩癱軟躺地，足足等6小時才有醫師來看診。對此，高雄榮總回應表示，均與事實不符，事實是父子2人均為輕症，不符新冠住院條件，又不願坐椅子，最後自行躺在地上。

▲高燒39度！孩全身痛「急診外躺地等6小時」　爸嘆：很心寒。（圖／翻攝自爆料公社）

▲孩子全身癱軟在急診外。（圖／翻攝自爆料公社）

高雄榮總表示，這名45歲林先生5月1日自行快篩陽性，來院採撿PCR，另於5月2日主訴全身不適，堅持要求119送本院治療，經急診評估後血氧飽和良好，生命徵象穩定。 X光檢查結果無肺炎。

5月3日上午，他12歲的兒子也發燒，確診父要求119送到高雄榮總治療，後來治療及採檢後離院。當天下午因相同症狀，父親再次攜病兒來診，經兒科專科評估，抽血、血中氧氣及生命徵象皆穩定。

高雄榮總表示，林男堅持要讓兒子住院，但因不符新冠住院條件，其表示不願坐椅子，父子遂自行躺在地上。之後，醫護與家屬溝通，同時給予病童治療，後經勸導後，於病床上休息。由於父子2人均為新冠輕症，就醫病況不符住院條件，後續於晚間8點多由防疫計程車接回，爆料內容所述均與事實不符。

高雄榮總強調，本院本著視病猶親，提供足量的醫護量能，透過此次的澄清，望民眾能遵守疫情指揮中心及衛生局的防疫規定，避免醫療資源浪費。民眾若確診為輕狀者，並無須住院治療，建議採居家隔離休養，將醫療資源留給有需要的重症患者，以減輕醫療量能負擔。

另外，高雄榮總急診因應新冠疫情，規畫防疫動線以保障病人安全，率先啟動執行急門診快篩做分流，自4月20日起，除急救個案，須排除新冠肺炎才可進入醫院內部，其餘個案均在戶外進行診察與治療。

▲▼重傳logo。急診室,救護車,醫院。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

這名父親在爆料公社提到，「我是一個確診者，想在這邊說明我這1、2天的狀況，同時讓父母官知道，醫院目前是怎麼處置病患的。在我確診兩天後，我的小孩也跟著出現症狀，包括高燒、全身疼痛、喘及咳嗽，我們在打了很久什麼的1922、衛生所都不通，只能打119求救。」

他表示，等了半小時，有專人打來確認，並表示會派救護車接送，直到早上11點左右，他們終於抵達高雄某醫院，「但醫護把我們和陸續來做PCR檢測的人，全部放在一個沒有防護隔離的區域等候，風很大也下著細雨，我想要讓父母官知道，我們是屬於有症狀的患者，加上我是確診者，先不管病情在數小時寒風下持續惡化，沒症狀的患者跟我們混在一起，這個不是群聚那什麼是群聚？」

原po也提到，孩子高燒到39度、全身癱軟，在極度不舒服的情況下，於急診外待到6點半才回到家裡，「醫護人員跟我們說，大家都在等你們沒看到嗎？但我們是有症狀的人，也是當天待在那個地方最久的人，因為他們要安排點滴跟等待醫師來問診。」

他認為，醫院應把有症狀的確診患者分流處置，而不是消極的跟來檢測PCR、無症狀的人一起放在戶外區群聚，「我們真的非常需要人幫助，但醫院的態度讓我們覺得很心寒。」

最後，原po也強調，「我知道醫護很辛苦，我只希望醫院能討論，把無症PCR篩檢者跟確診者，尤其是12歲以下兒童、有症狀者分流處理，更友善的對待患者，同時呼籲沒有症狀的人，不要再到醫院做PCR篩檢，讓醫療量能留給真正有需要的人。」

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