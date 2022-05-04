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他PO孩高燒39度「急診外躺地等6小時」　高市府：採檢完不肯離開

▲高燒39度！孩全身痛「急診外躺地等6小時」　爸嘆：很心寒。（圖／翻攝自爆料公社）

▲孩子全身癱軟在急診外。（圖／翻攝自爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名父親確診兩天後，孩子也出現發燒、全身疼痛的情況，在相關專線都打不通的情況下，他們只能向119求救，無奈到了醫院也只能待在檢測區，眼看小孩癱軟躺地，足足等6小時才有醫師來看診。對此，高雄市政府表示，3天前這對父子因為自稱不舒服，在高雄榮總篩檢站採檢，採檢完後不肯離開，但在相關症狀監測和處置上，不符相關處置要件。

衛生局簡任技正潘炤穎對此表示，這案子事實上已經接到3天，3天前這對父子因為自稱不舒服，在高雄榮總篩檢站採檢，採檢完後不肯離開。在相關症狀監測和處置上，高雄榮總一直給予協助，但因為不符相關處置要件，所以過程中也盡量協助父子。衛生局了解後，在相關症狀及處置上，也給這對父子一些建議，後續會進一步了解高雄榮總與父子間處置狀況。

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高雄市長陳其邁則表示，這部份希望給一點時間去了解高雄榮總在處置或分流上的規劃設計，及如何改善流程。

▲▼重傳logo。急診室,救護車,醫院。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

這名父親在爆料公社提到，「我是一個確診者，想在這邊說明我這1、2天的狀況，同時讓父母官知道，醫院目前是怎麼處置病患的。在我確診兩天後，我的小孩也跟著出現症狀，包括高燒、全身疼痛、喘及咳嗽，我們在打了很久什麼的1922、衛生所都不通，只能打119求救。」

他表示，等了半小時，有專人打來確認，並表示會派救護車接送，直到早上11點左右，他們終於抵達高雄某醫院，「但醫護把我們和陸續來做PCR檢測的人，全部放在一個沒有防護隔離的區域等候，風很大也下著細雨，我想要讓父母官知道，我們是屬於有症狀的患者，加上我是確診者，先不管病情在數小時寒風下持續惡化，沒症狀的患者跟我們混在一起，這個不是群聚那什麼是群聚？」

原po也提到，孩子高燒到39度、全身癱軟，在極度不舒服的情況下，於急診外待到6點半才回到家裡，「醫護人員跟我們說，大家都在等你們沒看到嗎？但我們是有症狀的人，也是當天待在那個地方最久的人，因為他們要安排點滴跟等待醫師來問診。」

他認為，醫院應把有症狀的確診患者分流處置，而不是消極的跟來檢測PCR、無症狀的人一起放在戶外區群聚，「我們真的非常需要人幫助，但醫院的態度讓我們覺得很心寒。」

最後，原po也強調，「我知道醫護很辛苦，我只希望醫院能討論，把無症PCR篩檢者跟確診者，尤其是12歲以下兒童、有症狀者分流處理，更友善的對待患者，同時呼籲沒有症狀的人，不要再到醫院做PCR篩檢，讓醫療量能留給真正有需要的人。」

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