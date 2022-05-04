20多歲女打3劑BNT仍重症！染疫6天嘔吐腹痛「敗血症亡」　閨蜜崩潰

▲1名20多歲女性確診3天後送急診，經過搶救後仍宣告不治。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4日公布新增5例死亡個案，當中包含原通報為重症的20多歲女子。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案在今年2月下旬已經完成第三劑BNT疫苗接種，無慢性病史，從發病到死亡僅有6天，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，血液細菌培養陰性。為此，她的友人也心碎發文，「希望下輩子，妳還能當我的好閨蜜。」

羅一鈞說明，這名女子4/26開始發燒腹瀉，家用快篩陽性，晚上到醫院急診採檢PCR，隔天陽性確診並居家照護，4/29日腹瀉未改善，腹痛、嘔吐，119送急診發現血壓不穩，診斷敗血症，收治加護病房，隔天因為病情變化，氧氣需求高，插管接呼吸器，使用瑞德西韋、類固醇，轉送醫學中心加護病房，5/1因為出現心室顫動，急救無效過世。

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▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞鈞。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，該名個案從發病到死亡僅有6天，病程比較急速變化的個案，死因為新冠肺炎敗血性休克併多重器官衰竭，先前曾經懷疑合併細菌感染，不過經過血液細菌培養陰性，為20多歲死亡首例。

一名自稱是死者閨蜜的女網友在Dcard上發文，來台北的這幾年，認識一個很好的女生朋友，4月25日兩人還有互傳訊息，沒想到3日透過好友家人的IG限動，得知對方在1日中午過世了，「是確診重症引起併發症，送了急診、經過搶救還是走了」。

▲該女子打滿3劑BNT疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

她難過大哭，「真的沒想過身邊最好的閨蜜，居然會因為確診而重症離世」，而且閨蜜3劑疫苗都打滿了，沒想到竟然會發生這樣的事，「她之前還跟我炫耀她比我還早打第三劑」。原PO透露，本來5月要 一起去拍閨蜜婚紗照，還說好結婚要邀對方當伴娘的，「只告訴大家，愛真的要及時」。

一想到永遠沒辦法再跟閨蜜聊天打鬧，原PO止不住淚水，閨蜜個性活潑開朗、樂觀向上，隨和好相處的人，「她還那麼年輕，就這樣離開了我的生命中，我卻連最後一面都沒能見到，以後只能在記憶中回憶她，如果可以希望下輩子，妳還能當我的好閨蜜，很開心在短暫的這輩子能夠認識妳，我永遠都不會忘記妳的」。

▲5/4新增確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，除了該名20多歲女子，其餘死亡個案都是70歲以上長者，一人從中症轉重症通報，部分有糖尿病、中風等慢性病史，當中2人有接種3劑疫苗。

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