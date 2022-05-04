台灣實名制快篩「價格最便宜」！王美花：國外便宜快篩都中國製的

▲指揮中心公布各國羅氏、亞培快篩的價格，與國外相比，台灣的價格相對便宜。（圖／指揮中心）



記者柯振中／綜合報導

本土疫情持續升溫，快篩試劑的價格讓民眾吃不消，民進黨立委高嘉瑜呼籲，衛福部應開放便宜、可靠的國外快篩，引起許多討論。對此，經濟部長王美花4日表示，根據調查結果，許多便宜的快篩都是中國大陸製的。

高嘉瑜日前在臉書呼籲進口德國唾液快篩，換算下來每劑約只要台幣30元，指揮官陳時中反駁「假消息」，民眾請勿再轉傳、散播，以免觸法挨罰。

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指揮中心3日公布各國的羅氏、亞培快篩價格，與新加坡、泰國、德國、美國、日本等國家相比，台灣的快篩試劑的確是最便宜。

▲王美花表示，台灣實名制販售的羅氏、亞培快篩試劑，價格最便宜。（圖／記者林淑慧攝）



指揮中心表示，每劑快篩試劑是以95元購入，算上倉儲、包裝、物流運輸、藥師販售等成本，每劑販售100元，絕對不是在發國難財，且居家隔離、防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾使用。

話雖如此，便宜的快篩試劑依舊引起許多討論。對此，王美花4日備詢時表示，從世界各國的情況來比較，台灣實名制販售的羅氏、亞培快篩劑價格最便宜，外館經過調查，發現非常便宜的快篩劑，產地都來自中國大陸。

被問及經濟部如何協助廠商快速生產快篩劑時，王美花回應，除了國內生產以外，還有國外進口，現在請國軍幫忙包裝，已將國產快篩產量拉上來，每個月能生產近一萬劑。

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