蘇一峰曝前線醫護快崩壞！反遭匿名檢舉　爆氣發文「側翼又高潮」

▲蘇一峰日前在臉書貼出，急診室深夜11點仍有大批民眾在排隊。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰近期陸續在臉書發文，分享民眾塞爆急診室、排隊要求PCR採檢，造成醫療量能出現崩壞危機，不料因此遭人匿名檢舉，認為他把民眾篩檢動態公開貼在網路上非常不妥，應該要嚴禁該行為及進行懲處，讓他忍不住反嗆「到底是多怕民眾知道第一線狀況」、「讓側翼又高潮了」。

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▲蘇一峰被民眾匿名檢舉，要求他不能再分享第一線醫療崩壞的情形。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰4日在臉書表示，現在到底是多怕民眾知道第一線狀況，居然膽小到匿名去投訴要蘇醫師，要求不能再分享第一線醫療崩壞的情形，不要分享民眾大排長龍辛苦的樣子、不要分享醫護人員的辛勞、不要發表第一線醫護的個人意見。

他說，「所以到底在害怕什麼呢，第一線醫療人員的辛苦讓你不舒服嗎」、「我好奇看看會不會罰我，剛好讓側翼又高潮說我被調查」。

▲蘇醫聲感嘆，現在的手法很厲害，把講話的人打成社會反指標。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

他不久後再次發文，感嘆現在的手法很厲害，先用匿名熱心民眾檢舉，一手製造他被調查，然後再另一手宣傳扭曲說「蘇醫師就是爛，所以才會被醫院調查」，想出這個方法的人好聰明，「一條龍服務的抹黑工廠，把講話的人打成社會反指標」。

其他網友看了紛紛表示，「沒有具名可以受理，醫院第一線狀況讓大家知道，大家才明白該不該去醫院吧」、「怎麼有這種人，第一線已經夠忙了，還要被人煩這個」、「在網路上打不倒蘇醫師，就改這種陰私手段，好噁心的人」、「解決提出問題的人」、「醫護人員就不能發聲嗎，只能當啞巴嗎？」

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