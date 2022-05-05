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竹縣5／4激增542確診　熬1個月的疫調軍「突接大單」快虛脫

▲竹縣日增542！127疫調軍連熬一個月快虛脫　縣府拍板招新血。（圖／新竹縣府提供）

▲楊文科昨日親赴疫調中心向辛苦的疫調人員表達感謝及慰問之意。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新冠肺炎確診人數屢創新高，4日確診人數達542人，新竹縣衛生局當天動員全體127人徹夜加班做疫調。縣長楊文科不捨同仁熬夜加班，以車為床、以辦公室為家，到場慰問送消夜，他說，會全力支援衛生局，一起成為民眾防疫後盾。

楊文科表示，看到衛生局同仁不分晝夜疫調、接聽專線電話，既不捨又感動，得知有疾管科同仁已經連續一天工作20小時、加班1個多月，還有同仁每日請家人送換洗衣物，直接以衛生局為家，或者因為凌晨2點多下班，怕打擾熟睡的家人，只好以車為床。

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▲竹縣日增542！127疫調軍連熬一個月快虛脫　縣府拍板招新血。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣昨日激增542人確診，讓疫調作業突然超出原本負荷，衛生局只好動員科內所有同仁一起協助熬夜疫調。

辦公室內除了堆積如山的公文，還有小孩玩具，同仁經常接了孩子有小孩的員工，常常接了小孩直接回到辦公室加班，一邊做疫調，一邊看小孩寫作業，十分辛苦。衛生局長殷東成說，很感謝同仁不分晝夜、不分平假日，辛苦處理疫情。

疾病管制科的衛生稽查員熊賢雅說，確診人數驟增，居家隔離、居家照護的民眾案量很大，尤其像是居家隔離發送單攸關民眾權益，像是作為請假的依據等，且因為許多新系統都才剛上線，在資料傳送上有時間的誤差。熊賢雅也說，縣內近日確診有為數不少的孩子，且大多都有高燒到39、40度的狀況，而小孩的狀況都比較急迫、無法等待，因此即使深夜、凌晨接到電話，也會立即協助、安排就醫。

▲竹縣日增542！127疫調軍連熬一個月快虛脫　縣府拍板招新血。（圖／新竹縣府提供）

▲衛生局長殷東成陪同縣長楊文科送上消夜。

楊文科表示，持續增加衛生局的疫調人力，衛生局成立疫調中心，也不分日夜運作中，不僅從府內徵調人力支援，也已經批准衛生局招募40名疫調人員，期望能增加作業上的效率，成為疫情中民眾的最佳後盾。

新竹縣政府公開招募新竹縣政府衛生局疫調臨時人員40名，資格須具有教育部承認之國內外大學以上畢業、有良好溝通協調能力、熟悉電腦操作、具護理業務相關經驗為佳，工作內容包含接聽防疫電話、進行確診個案疫調，以及居家隔離確診個案關懷安置業務，有興趣民眾可前往官方網站報名（https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=34&s=89999）。

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