瞎爆！苗栗青年事務委員票選　打開網頁竟連結色情網站

▲苗栗縣第3屆青年事務委員票選網站連結，點入後竟是色情網站；議員宋國鼎認為，廠商選擇的就是以任意網址來便宜行事。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府勞工及青年發展處，為促進青年公共參與，設立青年事務委員會，目前正辦理第4屆青年事務委員網路票選；不過，縣議員宋國鼎接獲民眾投訴，稱第3屆的青年事務委員票選網站連結點入後竟是色情網站，縣府勞工及青年發展處表示，已將該連結從縣府官方網站撤下。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，青年事務委員會徵選活動，用公開方式徵選各界學生、社會青年代表，作為青年、地方與縣府團隊溝通參考，擬訂更臻完善的青年政策；由於前3屆風評頗佳，目前正辦理第4屆青年事務委員網路票選；怎料網址卻被有心人動了手腳。

宋國鼎強調，雖然這是過去的徵選網頁，但仍然凸顯了幾個問題：1、縣府活動應該使用政府網域 （.gov.tw） ，而不該隨意使用其他網域（出事的網址: miaoli-committee.com）。一方面是縣府管理方便、不會被買走，另一方面是民眾才知道這是政府活動、有一定的公信力；不然就會發生這種網域註冊後被網域蟑螂拿走的事件。2、縣府應該檢討活動與網站管理，千萬不能為了方便，委託廠商製作一次性網頁，但不思考後續的管理機制。

宋還說，從這次事件可以看出，縣府應思考縣府作為公部門，對民眾信任度的問題，若是承包廠商任意選擇網址便宜行事，最後折損的絕對會是縣府的公信力。如縣府一再折損的信用度，最終受害的就是全體縣民。

彭德俊說明，因辦理青年事務委員網路票選時間不長，所以去年辦理第三屆青年事務委員票選網站，是透過活動廠商租用，網路票選結束後就沒有再使用，但因當時辦理票選時，該網站流量很大，被「網路蟑螂」相中，以色情網站登記註冊後續使用。

彭表示，縣府獲悉後，已將該連結從縣府官方網站撤下，且為了避免類似事件發生，縣府於5月3日到9日辦理的第四屆青年事務委員網路票選，是使用縣府官方網站，也歡迎民眾踴躍參與票選。

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