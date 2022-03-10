男約女「再一砲」遭拒　怒PO兩人激戰片報復！還傳網址給她看

▲男子不滿女網友拒絕第二次約砲，憤而將2人性愛影片上傳至成人網站，女子崩潰提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／南投報導

住在南投的一名林姓男子，在網路上認識一名女網友並相約在新北汐止某旅館「約砲」，且林男用手機拍下性愛過程，後來林男想約女子「再來一次」卻遭拒絕，林男竟心生不滿將第一次錄下的影片上傳到某知名成人網站，女子得知後緊急報警提告。南投地方法院認為林男犯散布猥褻影像罪，判處拘役55日，可易科罰金。

45歲林姓男子2019年12月於網路上結識一名女子，並為了「打上一砲」從南投跑到新北汐止某汽車旅館，過程中林男為追求刺激，將2人性愛過程以手機錄下，雖然女子曾表達不願意，但林男承諾事後會將影片刪除，女子拗不過之下同意林男錄影。

林男對於這次約砲感到很滿意，想邀約女子再來一次，沒想到女子斷然拒絕。林男不滿女子的反應，挾著報復恐嚇心態，逕自將錄有女子私密處的性愛影片上傳到某色情網站，供不特定人士觀覽。

林男上傳影片後，還囂張地將網址傳給其他人及女子看，女子大受驚嚇並無法容忍，連忙在親友陪同下向警方尋求協助，林男更是對犯行坦承不諱。

南投地方法院審理認為林男只因為對方拒絕見面，就惡意散布猥褻影片，意圖使女子羞恥、愧疚，影響身心健全與造成精神壓力，也傷害道德感情、敗壞社會風氣，雖然被逮後坦承犯行，但女子表示不予原諒、堅持提告，判林男犯散布猥褻影像罪成立，處拘役55日，可易科罰金1千折算1日，仍可上訴。