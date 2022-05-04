毒蟲遭圍捕駕車卡田裡　暗夜棄車狂逃...勇警猛追3公里逮人

▲賴男與警飛車追逐後，車輪不慎卡田裡無法動彈竟棄車逃逸，跑了3公里後還是不敵警方腳程，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局竹南分局，1日晚間循線追查1名賴姓通緝犯，並前往其住處埋伏；不料賴男在家附近發現警方上門後，開車加速逃逸，雙方追逐了數十公里後，賴男車輪不慎卡在田裡無法動彈，便下車逃逸；又與警方徒步追逐3公里後，警方成功將他逮捕，順利將其移送法辦。

警方表示，竹南派出所員警1日22時許前往鎮內賴男住處，但他不在家中，員警遂至附近查看，不料賴男駕車剛好行經該處，一見到巡邏車便立即加速駛離，員警隨即駕車尾隨在後，並通報線上各巡邏網攔截圍捕，只見賴男一路開往新竹市又往回開向頭份市。

警方說，因當時視線不佳加上天雨路滑，賴男自縣道124甲線往頭份交流道方向行駛，突然轉進入一條產業道路時，因路幅過窄，車子不慎掉入旁邊的稻田裡，輪胎被田裡泥濘卡住，動彈不得，賴男便下車逃逸，所幸員警正好抵達該處，雙方追逐3公里後，才將奮力抵抗的賴男成功逮捕且將他移送法辦。

竹南警察分局表示，為了維護社會治安，警方將繼續積極查捕通緝犯，呼籲切勿以身試法、心存僥倖，終將讓自己身陷囹圄，另提醒民眾如有發現不法情事，請盡速與警方聯繫，警民合作，共維家園安寧秩序。

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