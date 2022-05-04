　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒蟲遭圍捕駕車卡田裡　暗夜棄車狂逃...勇警猛追3公里逮人

▲賴男與警飛車追逐後，車輪不慎卡田裡無法動彈竟棄車逃逸，跑了3公里後還是不敵警方腳程，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲賴男與警飛車追逐後，車輪不慎卡田裡無法動彈竟棄車逃逸，跑了3公里後還是不敵警方腳程，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局竹南分局，1日晚間循線追查1名賴姓通緝犯，並前往其住處埋伏；不料賴男在家附近發現警方上門後，開車加速逃逸，雙方追逐了數十公里後，賴男車輪不慎卡在田裡無法動彈，便下車逃逸；又與警方徒步追逐3公里後，警方成功將他逮捕，順利將其移送法辦。

警方表示，竹南派出所員警1日22時許前往鎮內賴男住處，但他不在家中，員警遂至附近查看，不料賴男駕車剛好行經該處，一見到巡邏車便立即加速駛離，員警隨即駕車尾隨在後，並通報線上各巡邏網攔截圍捕，只見賴男一路開往新竹市又往回開向頭份市。

▲賴男與警飛車追逐後，車輪不慎卡田裡無法動彈竟棄車逃逸，跑了3公里後還是不敵警方腳程，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲賴男與警飛車追逐後，車輪不慎卡田裡無法動彈竟棄車逃逸，跑了3公里後還是不敵警方腳程，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，因當時視線不佳加上天雨路滑，賴男自縣道124甲線往頭份交流道方向行駛，突然轉進入一條產業道路時，因路幅過窄，車子不慎掉入旁邊的稻田裡，輪胎被田裡泥濘卡住，動彈不得，賴男便下車逃逸，所幸員警正好抵達該處，雙方追逐3公里後，才將奮力抵抗的賴男成功逮捕且將他移送法辦。

竹南警察分局表示，為了維護社會治安，警方將繼續積極查捕通緝犯，呼籲切勿以身試法、心存僥倖，終將讓自己身陷囹圄，另提醒民眾如有發現不法情事，請盡速與警方聯繫，警民合作，共維家園安寧秩序。

►苗栗農工6學生確診　2班停課7天「全班35人居隔」

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
全台多地爆停電意外！　台電回應了
「電子圍籬」要退場了！陳時中：這週找地方政府談
14天後APP才通知「接觸確診者5分鐘」！　網點3巨雷
快篩實名制「7攻略一次看」　搶不到還有11通路可買！
「這類人」不值得快篩又PCR！　醫：要用在刀口上
鄭州突宣布封城一周！　富士康最新聲明曝
名店第一槍！「阿霞飯店」宣布停止內用　老闆：命只有1條
美國升級台灣警示「比大陸危險」！　陳時中回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男獨攀登恆春大山母山迷途　警消摸黑冒雨花4小時找到他

少了「如果」2字索賠80萬　謝長廷控告羅智強...結果出爐

行政執行署法拍入帳186萬元　扁2000年參選總統「紀念金鈔」流標

中科院火砲試射+無人航空系統作業10日起登場　船隻避開危險區域

男脫罩講手機「和女友吵架」　警好言相勸竟遭罵三字經

高雄男「沒計畫的徒步旅行」　走到枋山累癱又沒錢...警及時救援

不滿鸚鵡成小三！高雄醋男失控打死女友愛寵　免關代價出爐

毒蟲遭圍捕駕車卡田裡　暗夜棄車狂逃...勇警猛追3公里逮人

快訊／建設公司接獲可疑電郵！神秘人揚言「要到總統府放炸彈」

黃牛脫逃逛大街！花蓮騎士「高速撞上」噴飛亡　牛臀還有血跡

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

酒駕單車爸停路中被撞飛　送醫5天不治...留下1女兒

男獨攀登恆春大山母山迷途　警消摸黑冒雨花4小時找到他

少了「如果」2字索賠80萬　謝長廷控告羅智強...結果出爐

行政執行署法拍入帳186萬元　扁2000年參選總統「紀念金鈔」流標

中科院火砲試射+無人航空系統作業10日起登場　船隻避開危險區域

男脫罩講手機「和女友吵架」　警好言相勸竟遭罵三字經

高雄男「沒計畫的徒步旅行」　走到枋山累癱又沒錢...警及時救援

不滿鸚鵡成小三！高雄醋男失控打死女友愛寵　免關代價出爐

毒蟲遭圍捕駕車卡田裡　暗夜棄車狂逃...勇警猛追3公里逮人

快訊／建設公司接獲可疑電郵！神秘人揚言「要到總統府放炸彈」

黃牛脫逃逛大街！花蓮騎士「高速撞上」噴飛亡　牛臀還有血跡

布朗強勢反彈飆30分轟垮公鹿　教頭：日常操作

台大醫：別再說快篩正確率90%↑！示警「2種人驗陰」也要PCR

1歲兒快篩陽高燒40.6度：血氧掉到92！　小煜警示「必備3救命物資」

陪參加前女友婚禮！白目男友一句話…蘿莉塔氣哭「直接衝出會場」

123全國聯拍日　屏東執行分署動產喊價熱絡拍定率衝8成5

初代台灣設計師潘黛麗辭世享壽72歲　早年站上巴黎舞台接軌世界

兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！前台大醫：選不出來可這樣做

猜中重量「波士頓龍蝦免費吃」　火鍋店5／8前三人同行也享半價優惠

社交距離APP跳通知　「一天接觸30小時」全場愣：超過24是哪招

李灝宇太火燙！連8場敲安　打回2分包辦球隊得分

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

台南虐童案　黃偉哲要求嚴辦

台鐵包商「強拍女官員裸照」逼過關　主謀照片曝光

腳踏車男喝醉違停遭撞亡　女兒剛要上國小

台南虐嬰被點名！　連千毅深夜再「張」114聲明

黃牛脫逃逛大街！騎士「高速撞上」噴飛亡

台北地檢署門口喋血鬥毆　43歲男中3刀倒地

快訊／建設公司接獲可疑電郵！揚言總統府放炸彈

開山路撞上機車挨告　行車紀錄竟拍到騎士滑手機

23歲女工地內散心　直墜2m深排水溝

騎士撞違停貨車亡　司機做這件事獲緩刑

徐乃麟借款案　獲賠90萬確定

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

更多熱門

相關新聞

桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕

桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕

桃園市大溪區金山路2日下午突然出現1頭黑毛豬在逛大街，大溪警方到場後憂心這頭重達200公斤黑毛豬亂竄恐傷及路人，只能盡量控制不讓豬隻衝入市區，最後找來2位民防義警協助，順利將黑毛豬移置安全處所，初步研判黑毛豬應該是有人飼養，籲請失主盡快到三層派出所認領走失黑毛豬。

假冒檢警行騙　得手20萬又來電

假冒檢警行騙　得手20萬又來電

逮毒蟲丟槍摔安全帽挨批　警回應

逮毒蟲丟槍摔安全帽挨批　警回應

通緝要犯人高馬大身材壯碩遭警圍捕歸案

通緝要犯人高馬大身材壯碩遭警圍捕歸案

缺錢買毒潛入校園行竊　居民報警人贓俱獲

缺錢買毒潛入校園行竊　居民報警人贓俱獲

關鍵字：

毒蟲圍捕掉田裡

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

臉上有「6特徵」恐是家暴男

《玩命關頭10》導演氣到摔門走人

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面