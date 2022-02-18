色情網站賣男籃明星球員情色影片　主嫌海削650萬下場曝光

▲T1 LEAGUE新北中信特攻球員譚傑龍等人遭色情釣魚，主嫌余姓男子遭移送時神色落寞。（資料照／記者張榮恩攝）

記者沈繼昌／桃園報導

T1 LEAGUE新北中信特攻球員譚傑龍等人遭色情釣魚、側錄不雅影片，桃園檢警查出架設色情網站的余姓男子在網站販賣包括自慰裸露等不雅片影片超過2500部，包括譚在內有多名男子受害，桃檢依妨害秘密罪嫌起訴；桃園地院審理後認定余男不法所得約31萬元新加坡幣，換算台幣約為650萬元，18日下午宣判依違反個資法判處余男有期徒刑2年10月，本案還可上訴。

檢警調查，35歲的余2019年6月起經營色情網站，從不詳管道取得包括職籃球星譚傑龍與多名未成年、成年男子不雅影片儲存在雲端硬碟，並在色情網站公然陳列販賣。余與同夥王姓男子分工，由余經營網站，王則負責提供男子裸露、打手槍等不雅影片、照片，放在網站上供該影片雲端硬碟路徑，並公開陳列截圖、精華片段等讓消費者參考選購，其中受害者包含譚傑龍在內，共有29人受害，另有5人受害時還未成年。。

▲T1 LEAGUE新北中信特攻球員譚傑龍等人遭偷拍不雅照，主嫌余姓男子遭移送桃園地檢署偵訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢方查出，余男架設之色情網站以計價方式區分為基本會籍、進階會籍與貴賓會籍當等價位，收費則以新加坡幣為主，從坡幣99元至649元不等，會員可在1個月內或6個月內瀏覽全部內容，檢警查出網站內有超過2500部自慰影片，貴賓籍會員可透過雲端硬碟下載所有影片，檢方偵結依妨害秘密罪嫌將余男起訴。

桃園地院審理時，余男坦承犯行。王男則證稱竊錄影像是從網路論壇與不詳網友提供交換，他將部份影像提供給余寄賣；法院認為，余之犯行已觸犯販賣猥褻影像罪、販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪、非法利用個人資料罪，及販賣少年為猥褻行為之電子訊號罪，4罪應從重依非法利用個人資料罪論處。

法官審酌，余男曾在2014年因販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪被判刑1年，緩刑3年，這次雖未構成累犯，卻再度犯之，為貪圖不法利益與王姓男子販賣竊錄影像，數量甚鉅且受害人眾多，嚴重侵犯他人隱私，造成被害人心理承受莫大壓力，應與嚴懲；法官考量，余男犯後坦承犯行且態度尙可，已與其中4名被害人各以2萬元至16萬元和解，其餘人因為賠償金額差距過大未達成共識，法官審結依共同犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，判處余有期徒刑2年10月，本案還可上訴。

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