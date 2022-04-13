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2022挑戰「鐵藍」苗栗縣長　時力宋國鼎：目前積極爭取黨內機制

▲▼「裝備要補足，養護機制要建立，中央別卸責」記者會,時代力量苗栗縣議員宋國鼎。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量苗栗縣議員宋國鼎。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

距離2022地方選舉還有7個多月，國民黨苗栗縣長人選未定，民進黨則有前頭份市長徐定禎表態再戰，而時代力量苗栗縣議員宋國鼎不連任，擬挑戰「鐵藍區」轉戰苗栗縣長，引發政壇關注。宋國鼎13日在接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時說，新竹、苗栗是時力積極紮根的地方，他現正在積極爭取黨內提名，目前也沒有其他人選，但還是有黨內程序要走。

「新聞不芹菜」主持人黃光芹今天關注，宋國鼎是否已經確定代表時代力量征戰苗栗縣長？宋國鼎說，的確過去這段時間，有很多人提出勸進和討論，他個人的看法是，雖然時代力量今天在整個台灣社會確實有萎縮的狀況，但過去以來，新竹、苗栗一直都是時代力量比較積極在紮根的地方，講到苗栗，現在很多人心中就是「7都遺失的那塊」（指討論大新竹合併未納入苗栗），過去大家都說那是泛藍的天地。

宋國鼎表示，苗栗需要的是一個讓大家看到決心，能夠站在一起、積極耕耘的人，「我認為，苗栗絕對是時代力量必須也應該要積極耕耘爭取的空間，我目前的確有積極爭取黨內的機制（指提名）」，不過黨內還是有提名小組的機制，目前可能沒有其他的人選，但畢竟涉及到黨內程序還是要走。

宋國鼎坦言，過去時代力量有很多紛紛擾擾，可能遭遇對外放話，或被質疑沒有經過黨內程序，今天他可以大膽說，確實在朝這個方向努力，也希望完成黨內相關程序。

至於時代力量立委邱顯智是否將投入新竹市長選戰，扮演「母雞」的角色？邱顯智今天在網路節目說，他現在是新竹市黨部主委，過去比較主力在經營新竹市，現在國民黨、民進黨、台灣民眾黨參選人選未定，從客觀局勢來看，可能要等情勢明朗後再來看、做綜合的判斷，「我非常希望能夠有一個替新竹人服務的機會」。

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