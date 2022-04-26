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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洗刷「苗栗國」汙名！　時力宋國鼎宣布參選苗栗縣長

▲時代力量苗栗縣議員宋國鼎，26日宣布參選下屆苗栗縣長，期盼打造為不一樣的苗栗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲時代力量苗栗縣議員宋國鼎，26日宣布參選下屆苗栗縣長，期盼打造為不一樣的苗栗。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨近日才徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人，時力苗栗縣議員宋國鼎26日透過粉專宣布，將放棄連任縣議員，決定參選苗栗縣長；期盼用競選縣長拼一次苗栗改變的機會，徹底洗刷「苗栗國」的污名。

宋國鼎表示，苗栗之所以變成苗栗國，是因為苗栗的政治環境就像是已經吸食了幾十年毒品，已經完全癱瘓，從小到大，永遠都是同一群面孔，把持了苗栗的政治。爸爸傳給兒子，哥哥傳給妹妹，表哥傳給表弟，腐敗的派系世襲，在我們的家鄉苗栗不斷重演。

▲時代力量苗栗縣議員宋國鼎，26日宣布參選下屆苗栗縣長，期盼打造為不一樣的苗栗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

宋國鼎認為，他們眼中，只有派系利益的競逐，完全看不見苗栗縣民的未來，這讓苗栗人蒙羞，也扼殺了下一代的發展。身為兩個孩子的爸爸，宋國鼎希望帶給孩子的，是一個年輕人留得下來、能夠大聲說出我是苗栗人、能夠感到驕傲的苗栗。

他還說，在協助造橋反坤輿自救會抗爭的過程中，最常聽到「國鼎，請你幫幫苗栗」這句話，因此他決定不再連任議員，要用競選縣長拼一次苗栗改變的機會，徹底洗刷苗栗國的污名。

宋也期許，透過這場選戰，振奮苗栗的人心，找回苗栗的驕傲。他也向螢幕前的觀眾喊話，請勇敢加入我們，一起打破70年不曾政黨輪替的銅牆鐵壁，一起為苗栗走出一條全新的道路。

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