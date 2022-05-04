2女兒接種兒童莫德納　媽曝3天3副作用「全程無發燒」

記者黃翊婷／綜合報導

兒童莫德納5月2日起各縣市陸續開放施打，一名媽媽在開打首日讓2名分別為8歲、10歲的女兒接種，並在臉書PO文記錄這3天的副作用，全程都沒有發燒，打完24小時出現疲憊感、腹瀉、手痛，到今日（4日）不適症狀只剩下一點點手臂痠痛，活動力都很正常。

▲各縣市陸續開放兒童施打莫德納疫苗。圖為高雄學童施打莫德納。（圖／高雄市政府提供）

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原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，居住的縣市在2日開放兒童接種莫德納，她同意讓2名女兒在診所施打，兒童黃卡上只寫2劑，施打當日孩子身體狀況都很穩定，最大的副作用是手舉不起來，到3日凌晨2時30分都沒有發燒，睡覺也很平穩，只是偶爾壓到打疫苗的手臂會翻身。

原PO接著說，3日上午10時06分2名女兒出現疲憊感、腹瀉、手痛症狀，不過沒有發燒，上述副作用經過一天休息已經好轉，到今日（4日）剛好是打完疫苗的第3天，不適症狀只剩下一點點手臂痠痛，活動力都很正常。

由於兒童要不要打新冠疫苗一直是許多家長近期相當煩惱的問題，原PO的文章公開後，吸引將近萬人留言關注後續，也有不少家長表示同樣已經同意讓孩子打疫苗，「我今天為了2個孩子也簽了同意接種，都是為了孩子好」、「我自己還有家人打3劑莫德納都只有手痛，所以就也同意孩子打了，希望小朋友也都沒什麼副作用」。

▼▲原PO分享，女兒們打疫苗第3天只剩手臂還有一點點痠。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不過，仍有許多家長對兒童施打莫德納抱有疑慮，坦言還在猶豫或是已經決定先不接種，「我勾不同意，先觀望一下，很怕打了副作用很嚴重」、「我交出不同意調查表，但今天立刻傳出班上有確診案例」、「我還在猶豫和老師說可以改等BNT嗎？莫德納副作用太強，怕孩子會不舒服」。

對此，原PO表示可以理解，畢竟當初決定是否讓女兒們接種莫德納也是很焦慮，後來身邊陸續有其他孩子確診，考量到孩子也是要正常生活，目前只能靠打疫苗讓自己安心，這才同意施打，「我是在衡量保護力跟染疫之間做選擇，也希望我的決定不是錯誤，畢竟現在都保護不了她們，更別談未來」，未來發展她會陪著女兒共同承擔，相信大家各有考量也都是為了孩子好，希望疫情能趕快過去，孩子們可以健康回到學校上課，大人們的生活跟工作也順利能回歸常軌。

而關於兒童接種新冠疫苗，本站曾報導《兒童疫苗開打「家長該知道11件事」 專家解答BNT、莫德納如何選》，教養專家王宏哲以一位爸爸的角度，整理出11件家長們應該知道的新冠疫苗接種事情，例如是否要打滿2劑、孩子有潛在慢性疾病該不該接種、莫德納和BNT哪種好等等，供家長們參考評估後再決定是否讓孩子打疫苗。