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大陸 大陸焦點 特派現場

528間昆山台企完成疫後復工　緯創、仁寶分類追蹤員工身體狀況防疫

▲▼ 2021、昆山台商專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山為台商電子產業上下游重點聚集區。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸長三角地區受新冠Omicrin疫情影響，許多工廠停工防疫，不過，隨著疫情趨緩，台商重鎮蘇州昆山內的台企已經有528間完成復工。包括緯創集團、仁寶電腦等知名大廠都採取員工健康監測及分類管理的措施，持續推動復工生產，確保疫情不再反撲。

▲▼ 2021、昆山台商專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山經濟開發區內的台商陸續在疫後復工。（圖／記者任以芳攝）

《新華社》報導，緯創集團是昆山新一代信息（資訊）產業創新集群的龍頭企業之一。本輪疫情發生以來，企業採取數字化防疫措施，開發「健康宣告書」小程序，並在廠區、宿舍等地使用。每天，企業所有員工按時在小程序上上傳「兩碼一測一報告」動態，由系統根據員工上報情況判斷其能否進入廠區，並安排專人統計梳理各種異樣狀態。

緯創集團華東廠區副總經理鄭詠翔表示，該集團目前保持每日10餘輛物流車運行的模式，「希望下一步加快貨運審批，提高物流速度，為企業復工復產營造更有利的外部環境。」

仁寶電腦為避免人員聚集，採取《復工復產疫情防控工作方案》，分類管理人員、車輛、材料、宿舍等，安排專車「點對點」接送復工人員。仁寶電腦行政資源管理本部處長魏國和指出，「疫情只是短暫的挑戰，我們從防疫和復工的過程中看到了各界應對挑戰的能力，相信生產生活很快就可以恢復正常。」

作為生產汽車、摩托車、自行車等產業重要原物料的鼎鎂新材料科技股份有限公司為產業鏈上游企業，在昆山周邊共有客戶300多家。該公司位於昆山的兩個廠區約1500名員工2日完成防疫閉環管理措施後陸續上工。

江蘇驊盛車用電子股份有限公司則是從閉環生產和生活防疫體系兩方面著手，設立防疫專員及消毒專員「二員」管理制度，每天進行查驗管理、環境消毒、疫情宣傳、物資接運等。該公司總經理特別助理周鵬強調，企業堅持「一日一檢」，實行閉環管理，確保員工健康、安全。

此外，昆山也成立助力台企台胞紓困解難工作專班，召開專題工作會議和線上交流會，瞭解台企訴求，提供精準服務。同時，針對產業鏈供應鏈龍頭台企友達光電、仁寶集團等，打造重點台企名錄庫，按照「鏈式推動」原則，協調台企解決貨運困難。

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