國防部證實：人攜式刺針飛彈今年恐延遲交運　原因曝光

111年5月份第1週線上記者會_「國軍預防熱傷害應處作為」說明及「海軍高效能後續艦命名網路票選暨抽獎活動」 #中華民國國防部 111/5/3 10:00 #111年5月份第1週線上記者會 主題：「國軍預防熱傷害應處作為」說明及「海軍高效能後續艦命名網路票選暨抽獎活動」 報告人：軍醫局衛保處處長陳元皓上校、海軍司令部計畫處處長許志中少將 夏季氣候高溫炎熱，是肇生熱傷害高風險時期，國軍在訓練不中斷、戰備無間隙下，為防範官兵於操課訓練期間肇生熱傷害及有效應處，相關防範及應處作為一次告訴你！ 此外，因應當前區域情勢及敵情威脅，海軍積極籌建高效能艦艇，日前舉辦「高效能艦艇後續艦」命名網路票選活動暨抽獎活動，讓國人能一同參與國艦國造的重要階段！今天的線上抽獎直播，歡迎大家共襄盛舉，看看幸運兒是不是就是你！ 由國防部發言人發佈於 2022年5月2日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

我國向美國採購的M109A6自走砲，因受到俄烏戰爭影響期程延遲，最快要等到2026年才能交貨。另外，國防部在昨日（3日）的線上記者會證實，人攜式刺針飛彈（FIM-92 Stinger）也因為國際形勢出現延遲交運的風險，但會持續要求美方依照合約正常執行。

▲圖為我國陸軍的雙連裝刺針飛彈，是各外（離）島的防空利器。（圖／中華民國陸軍）

美國總統拜登上任第一項對台軍售，總價7.5億美元的「M109A6自走砲案」，近日國務院通知全面喊停。國防部表示，因為受到產線排擠，美國最快2026年才能交貨，但會提供我方包含海馬士系統在內，其他更精準與遠程之替代方案選項，目前正審慎評估當中。

而國防部3日召開今年5月第一週線上記者會，有媒體提問，近期傳出刺針飛彈因俄烏戰爭可能延遲交貨，是否會對我國防衛造成影響。國防部陸軍司令部計畫處副處長朱文武上校坦言，人攜式刺針飛彈確實因為國際形勢變化，今年可能會有延遲交運的風險，後續會持續要求美方依合約正常執行。

至於M109A6自走砲獲得期程延遲，國軍是否有意升級現役的M109A2、M109A5？朱文武表示，凡是能夠增進地面防衛的各項新式武器裝備，均會依程序納入武獲選項，關於M109A6自走砲可能的替代方案目前國防部跟陸軍正在評估，未來採購的新型砲兵武器系統是可以跟國造的雷霆2000進行搭配，並提供長短程跨區火力增援能力。

另外，考量到人攜式刺針飛彈恐延遲交運，M1A2T戰車、F16 C/D戰機等主戰裝備的交付期是否也會受到影響？國防部軍事發言人孫立方少將說明，陸軍為了強化防衛作戰的地面關鍵戰力而採購M1A2T戰車，期程至2027年止，目前進度是正常的；而空軍採購的F16 C/D戰機預定在2026年以前交機，空軍會持續與美方保持聯繫並做好專案管理，確保可以如期獲得。