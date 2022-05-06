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勇鷹高教機首梯換訓教官開訓　國防部：2024年汰除F-5

▲▼空軍副司令孫連勝中將主持AJT型機（Advanced Jet Trainer，新式高級教練機）第1梯次教官換訓開訓典禮，為首批換訓飛官佩掛AJT型機飛行臂章。（圖／國防部提供）

▲空軍副司令孫連勝中將主持AJT型機（Advanced Jet Trainer，新式高級教練機）第1梯次教官換訓開訓典禮，為首批換訓飛官佩掛AJT型機飛行臂章。（圖／國防部提供）

文／中央社

勇鷹高教機已陸續撥交空軍，空軍司令部今天表示，副司令孫連勝中將日前赴台東志航基地主持第1梯次勇鷹高教機教官換訓開訓典禮，並聽取F-5型機虹翔專案換訓規劃，要求熟悉模擬機操作，確保飛行安全。

勇鷹高級教練機目前已陸續量產並分批撥交空軍，未來將取代F-5部隊訓練機，國防部日前指出，F-5預計民國113年第4季完成汰除；勇鷹高教機同年就能完成45架生產，其中33架部署在志航基地、12架部署在岡山。

空軍司令部今天在官方網站表示，空軍副司令孫連勝中將日前代表司令劉任遠上將，前往位在台東的空軍志航基地主持AJT型機（Advanced Jet Trainer，新式高級教練機）第1梯次教官換訓開訓典禮，並視導整備情況。

空軍指出，孫連勝在典禮中替首批換訓飛官佩掛AJT型機飛行臂章，並聽取F-5型機虹翔專案換訓規劃，隨後走訪提示室、學員教室及訓管室，親自了解訓練環境、模擬機系統及學科教材教具運用等內容，並要求換訓人員須善加運用模擬機熟練各項操作，以提升訓練成效，確保飛行安全。

孫連勝在會中表示，勇鷹新式高教機已進入換訓階段，為國機國造、國防自主良好成果的展現，期勉各相關單位藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建制完善標準作業程序，確保機隊品質。

▼勇鷹高教機。（圖／國防部提供）

▲▼勇鷹高教機10日於台中清泉崗基地執行試飛。（圖／國防部提供）

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