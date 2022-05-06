勝利日沒戰果可秀太丟臉！傳俄逼馬力波平民穿軍服「裝戰俘遊街」

▲有傳俄軍打算讓馬力波平民穿上軍服，扮成被俘烏克蘭士兵參加勝利日遊行。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯5月9日的勝利日已迫在眉睫。為了讓勝利日的遊行變得更有看頭，烏克蘭一名官員稱，俄軍計劃讓馬力波平民穿上烏克蘭軍裝，假扮成戰俘遊街示眾，製造俄軍在烏俄戰爭中取得豐厚戰果的假象欺騙俄羅斯人民。

據《鏡報》報導，馬力波市長顧問安德里尤先科（Petro Andryushchenko）證實，有傳俄軍打算讓平民裝成被俘烏克蘭士兵參加5月9日的閱兵式。安德里尤先科指出，在俄軍攻入馬力波後，城內不少男子就被俄軍強行帶走和扣留，「他們所處的環境很糟糕，人們被迫睡在走廊的地板上，也沒有醫療服務」。

▲俄軍仍在砲襲亞速鋼鐵廠，試圖完全拿下馬力波。（圖／路透）

安德里尤先科並不清楚俄軍擄走這些烏克蘭平民的目的，「這些佔領者尚未決定要將這些平民當成勞工，或是將他們捉軍隊當俘虜，但我很好奇，他們為什麼要將讓這些平民穿上烏克蘭軍服偽裝成烏克蘭士兵？」

儘管俄羅斯此前已承諾將暫時停火，讓烏克蘭有機會救出其他被困在馬力波的平民，但俄羅斯卻一再食言，讓烏克蘭試圖疏散受災平民的計劃屢屢受挫。目前馬力波仍有數百名平民和逾千名烏克蘭士兵正在亞速鋼鐵廠（Azovstal）作最後抵抗，而俄軍也加強了對鋼鐵廠的殘酷砲擊，勢要在勝利日前完全攻下馬力波。