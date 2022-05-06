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北約轟炸「中國使館」23周年　趙立堅：永遠不忘北約野蠻暴行

▲▼中國駐南斯拉夫聯盟共和國使館。（圖／取自百度百科）

▲中國駐南斯拉夫聯盟共和國使館。（圖／取自百度百科）

記者林彥臣／綜合報導

北約於1999年5月7日，轟炸中國駐南斯拉夫使館，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，被媒體提問到相關問題時表示，中國人民永遠不會忘記北約這一野蠻暴行，絕不允許歷史悲劇重演。

趙立堅表示，中國人民永遠不會忘記，1999年5月7日，以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟使館，造成三名中國記者遇難，20多名中國外交人員受傷，「中國人民永遠不會忘記北約這一野蠻暴行，絕不允許歷史悲劇重演」。

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅回應北約轟炸中國駐南斯拉夫使館23周年的問題。（圖／CFP）

趙立堅指出，北約自稱是防禦性組織，事實上卻多次違背國際法，肆意對主權國家發動戰爭，破壞世界和地區和平，導致大量無辜平民喪生，流離失所。北約一味追求絕對安全，冷戰後連續五輪東擴，這不僅沒有讓歐洲更加安全，反而埋下了俄羅斯和烏克蘭衝突的種子，導致歐洲大陸重燃戰火。

趙立堅說，冷戰早已結束，世界各國人民的共同心聲是求和平、謀合作、促發展，以美國為首的北約理應審時度勢，作出必要調整，徹底摒棄冷戰思維，停止在歐洲甚至亞太乃至世界範圍內挑起陣營對抗，製造緊張局勢。美北約應該以實際行動為世界和平穩定與發展做點實事。

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