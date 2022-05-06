基輔驚現無人轎車！他秒「偷走」帶家人逃難　車主1舉動感動全網

▲基輔一名車主將自己多餘的車停放在各處，以幫助人們逃難。（圖／翻攝自Telegram／Pravda_Gerashchenko_en）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭網上最近瘋傳一個感人故事，基輔一名烏克蘭平民從防空洞逃出來後，在路邊「偷」了一輛車，帶著家人逃到中西部城市文尼察（Vinnytsia）。沒想到，當這名男子與車主聯繫時，才得知原來車主是故意將鑰匙留在車上，以幫助其他人逃跑，讓不少網友都被他的大義之舉所感動。

內政部顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）最近在Telegram上分享道，一名烏克蘭男子從基輔的防空洞逃出來後，看到附近商店前停了一輛車，而且車鑰匙還插在了引擎點火系統上。男子盯著那輛車觀察了2小時後，猜測汽車車主並不在附近，於是他決定將這輛車開走，把家人送到文尼察的親戚家中。

逃離基輔後，這名男子在後車廂裡找到了車主的電話號碼，於是他立刻與車主聯絡，並愧疚地告訴對方，「對不起，我偷了你的車，但你的車救了我的家人」。不料，這名車主聽完後的反應卻讓男子感動不已。原來，車主一共有4輛車，「我和家人把其中一輛越野車開走後，就把其他車都加滿了油，並將它們和鑰匙都放在不同地方，希望能幫助其他人逃難」。

車主表示，他把自己的電話號碼放在了後車廂裡，幸運的是，他後來都接獲了4輛車的來電，讓他知道這4輛車都為其他人提供了幫助。車主在掛斷前也希望男子與家人都能保持安全，雙方還約定要在停戰後見面。這暖心的故事在網上曝光後瞬間引起瘋傳，而車主無私的舉動也感動了不少網友，紛紛留言希望烏俄戰爭能早日停火。