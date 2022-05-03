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澎湖＋15！夜店狂嗨4人先後染疫　店內小姐也中鏢

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府今（3日）公布新增15起確診案件，累積確診89例，已有15人出院。西嶼傳播鏈擴大，有回傳馬公趨勢；西嶼竹灣的麻將群聚感染鏈外，又新增一條夜店傳播鏈，4名分居西嶼鄉不同村落的友人，4月28日在馬公市中正路某連鎖夜店飲酒作樂後，都相繼確診，就連夜店小姐也難逃確診。

▲▼ 澎湖＋15！夜店狂嗨4人中鏢　店內小姐也難逃確診。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖西嶼鄉頻傳感染鍊，連夜店小姐也難逃確診，縣府加強清消  。（圖／澎湖縣政府提供）
 

由於「夜店群聚感染」的人及地點多而廣，尤其夜店連鎖，小姐流動率也高，衛生局現已勒令連鎖夜店停業3日清消，並追查客源，呼籲4月28日前後曾去消費民眾，若有身體不適狀況，立即在家中快篩，若呈陽性盡速前往醫院PCR。此外，三總澎湖分院有普通病房病患陰轉陽外，衛生福利部澎湖醫院也有員工確診，兩家地區醫院等於都傳出疫情。

▲▼ 澎湖＋15！夜店狂嗨4人中鏢　店內小姐也難逃確診。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖出現多條本土感染鏈，導致民眾排隊搶購快篩劑。 （圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 澎湖＋15！夜店狂嗨4人中鏢　店內小姐也難逃確診。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖出現多條本土感染鏈，導致民眾排隊搶購快篩劑。 （圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府表示，第75例為非澎湖籍20餘歲女性，因喉嚨痛、咳嗽，於醫院採檢PCR陽性，CT值為17，已申請居家照護。

第76例為澎湖籍20餘歲男性，因發燒、頭痛，於醫院採檢PCR陽性，CT值19，於居家照護。

第77、78例分別為澎湖籍60餘歲及20餘歲男性，因出現喉嚨等症狀，PCR採檢陽性，CT值皆為14，於居家照護。

第79例為澎湖籍6歲女童，居隔期間陰轉陽，因出現發燒症狀，至醫院採檢PCR陽性，CT值23，於居家照護。

第80例為非澎湖籍50餘歲女性，居隔期滿快篩陽性，至醫院採檢，PCR陽性，CT值16，於集中檢疫所照護。

第81、82例分別為澎湖籍40餘歲、50餘歲男性，因出現發燒、頭痛等症狀，至醫院採檢，PCR檢驗陽性，CT值分別為17、16，目前已於居家照護。

第83、84、85、86例分別為澎湖籍40餘歲男性、50餘歲男性、70餘歲女性、80餘歲男性，因被匡列為接觸者快篩陽性，於醫院採檢PCR陽性，CT值分別為12、18、13、17，皆申請居家照護。

第87例為非澎湖籍8歲女童，因發燒使用家用快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性，CT值14，於集中檢疫所收治。

第88例為澎湖籍30餘歲男性，因咳嗽，醫院PCR檢測陽性，CT值12，於居家照護。

第89例為澎湖籍20餘歲女性，因咳嗽、喉嚨痛，自行使用快篩陽性，於醫院採檢PCR陽性，CT值15，於居家照護。

其中第11、12例於4月21日確診，經醫師投藥治療後，3日解除居家照護，後續將進行7天自主健康管理。

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