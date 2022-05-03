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快訊／隨扈PCR陽性確診！曾一同搭公車　柯文哲明日「居家辦公」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲3日下午原定要視察聯合醫院，但臨時改由台北市副市長黃珊珊出席，原因為貼身隨扈快篩陽性，目前柯文哲已快篩陰性，返家自我健康監控，等待隨扈PCR出爐。不過，台北市政府副發言人魏佑任晚間證實，該名貼身隨扈PCR陽性，儘管柯文哲與對方未達密切接觸標準，但保險起見4日會採居家辦公。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

魏佑任3日晚間表示，柯文哲隨扈PCR結果為陽性，現已按照確診者程序進行居家隔離；由於該隨扈5月1日、5月2日都休假，僅3日上午與柯文哲同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程皆配戴口罩、保持社交距離，有接觸風險但應未達密切接觸標準。

▲▼台北市長柯文哲辦公室清消。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲辦公室清消。（圖／台北市政府提供）

魏佑任指出，為求保險起見，柯文哲3日會先採居家辦公，並做自我健康監測；與隨扈鄰近座位九宮格同仁採取以篩代隔，辦公室其餘同仁因少接觸或未接觸，將照原定計畫繼續正常或居家辦公，市長室也於稍早清消靜置中。

柯文哲3日中午臨時新增行程，打算在下午3時30分赴台北市立聯合醫院忠孝院區視察新冠肺炎急門診，並了解基層醫護人力與工作狀況。但到了下午3時30分，柯文哲並未抵達現場，僅只有黃珊珊與聯合醫院總院長璩大成到場。

針對柯文哲臨時未到場，黃珊珊說明，柯文哲剛剛要出門前，收到隨扈快篩陽性通知，所以柯文哲緊急做快篩，目前快篩陰性，但擔心影響到在場人員，所以就沒有到達現場，等到隨扈做完PCR後再來視察，「主要是隨扈問題。」

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