上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

▲ 上海部分社區微解封，居民限3小時購物，挑扁擔、推車瘋狂採買 。（圖／翻攝 眾報）

記者任以芳／綜合報導

上海「封控」一個多月，終於有部分地區降為觀察區，這幾天陸續放行居民上街買菜，不過只有3小時。大街上出現「農村即視感」，不少大爺大媽餓怕了，把木棍當扁擔或是推車去大採購，許多長輩直接肩挑食物，又重又累，看的人有些心酸。

綜合陸媒報導，上海部分社區降為低風險觀察區，規定一戶只能一人上街外出採購食物，由於放風時間限時3小時，一方面考慮感染風險，也不能開車去太遠地方購物，為了在有限的時間內買更多的東西，上海出現「人肉扁擔」運送奇景。

從居民拍攝影片來看，許多大爺大媽把木棍當作扁擔，一肩挑起射式各樣生活用品和食物，像是衛生紙、肉、蔬菜等東西。整條木棍全部掛滿才回家，還有人用各種各樣的手推車作為購物籃瘋狂大採購。

▲ 上海居民推車購物 。（圖／翻攝 眾報）

有網友分享，「昨天第一次出去買的，200元（人民幣）左右，都是『挑』孩子喜歡的水果、蛋肉、豬肝、麵包。」

有些居民家裡什麽都沒有，只能靠自己的手，影片中不少人拿著大包小包多東西回家。為了買食物，居民各顯神通，一種鄉下趕集的既視感。

看到這里，不少大陸網友們也感到難過，上海似乎回到了最原始的生活，以最傳統的的方式運輸材料。主要也是上海人餓怕了也關怕了，在還沒宣布「解封」之前，誰也不知道會不會又延遲「封控」時間，有機會放出去就預先囤糧，已經是上海人最重要的生活大事。

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