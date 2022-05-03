　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

▲▼ 上海微解封、扁擔、推車購物 。（圖／翻攝 眾報）

▲ 上海部分社區微解封，居民限3小時購物，挑扁擔、推車瘋狂採買 。（圖／翻攝 眾報）

 記者任以芳／綜合報導

上海「封控」一個多月，終於有部分地區降為觀察區，這幾天陸續放行居民上街買菜，不過只有3小時。大街上出現「農村即視感」，不少大爺大媽餓怕了，把木棍當扁擔或是推車去大採購，許多長輩直接肩挑食物，又重又累，看的人有些心酸。

綜合陸媒報導，上海部分社區降為低風險觀察區，規定一戶只能一人上街外出採購食物，由於放風時間限時3小時，一方面考慮感染風險，也不能開車去太遠地方購物，為了在有限的時間內買更多的東西，上海出現「人肉扁擔」運送奇景。

從居民拍攝影片來看，許多大爺大媽把木棍當作扁擔，一肩挑起射式各樣生活用品和食物，像是衛生紙、肉、蔬菜等東西。整條木棍全部掛滿才回家，還有人用各種各樣的手推車作為購物籃瘋狂大採購。

▲▼ 上海微解封、扁擔、推車購物 。（圖／翻攝 眾報）

▲ 上海居民推車購物 。（圖／翻攝 眾報）

有網友分享，「昨天第一次出去買的，200元（人民幣）左右，都是『挑』孩子喜歡的水果、蛋肉、豬肝、麵包。」

有些居民家裡什麽都沒有，只能靠自己的手，影片中不少人拿著大包小包多東西回家。為了買食物，居民各顯神通，一種鄉下趕集的既視感。

看到這里，不少大陸網友們也感到難過，上海似乎回到了最原始的生活，以最傳統的的方式運輸材料。主要也是上海人餓怕了也關怕了，在還沒宣布「解封」之前，誰也不知道會不會又延遲「封控」時間，有機會放出去就預先囤糧，已經是上海人最重要的生活大事。

現階

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
和平醫院爆加護病房群聚！　6名護理師染疫
北市下週將軟封城？黃珊珊曝「重要關鍵」
快篩陽情侶「裝肚子痛」衝急診遭轟　馬偕回應了
台中30多歲男確診肺浸潤！　住進加護病房
00878要發現金股利了！　這天前買進都來得及
孫生女友脫了！　網暴動：難怪要下跪
懶人包秒懂「防疫補償、居隔薪水怎麼算？」　這2種人才是3+4
快訊／今增23102確診「全台分布曝光」！　台中首破千例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪...網暴動：太幸福了

上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

上海民眾一戶一人限3小時出門購物　「禁止開車」扁擔推車全用上

超市賣「仰泳鱸魚」兩條68元　業者奇葩保證不會賣死魚

一文看懂「馬某某被捕」始末！官媒揭真正身分　阿里股價一度跌9%

核酸檢測降價至16元　北京12區今起「三天三輪大普篩」

人工糧食再進一步！　陸專家成功還原CO2合成葡萄糖和脂肪酸

央視點名馬某某！網傳「馬雲5月1日在湖畔中心種樹」露臉照曝光

大陸第一酒鎮「茅台」現生態危機　河流發黑發臭被中央點名

救援片曝光「生理食鹽水不好喝」　想大口喝礦泉水女孩險截肢　

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪...網暴動：太幸福了

上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

上海民眾一戶一人限3小時出門購物　「禁止開車」扁擔推車全用上

超市賣「仰泳鱸魚」兩條68元　業者奇葩保證不會賣死魚

一文看懂「馬某某被捕」始末！官媒揭真正身分　阿里股價一度跌9%

核酸檢測降價至16元　北京12區今起「三天三輪大普篩」

人工糧食再進一步！　陸專家成功還原CO2合成葡萄糖和脂肪酸

央視點名馬某某！網傳「馬雲5月1日在湖畔中心種樹」露臉照曝光

大陸第一酒鎮「茅台」現生態危機　河流發黑發臭被中央點名

救援片曝光「生理食鹽水不好喝」　想大口喝礦泉水女孩險截肢　

新北顧問稱「陳其邁最有資格」　一張圖看懂雙北、高雄防疫差別

衛生紙又喊漲！網購速推促銷活動　荷包最多現省150元

保護石虎棲地還能賺獎勵金　南投縣生態服務給付開放申請至5月底

台北人平均54天才買得到快篩！　他曝算法：萬華、文山、內湖區最可憐

一週只有4天！礁溪寒沐自助餐5月推黑鮪魚吃到飽　滿額還能抽住宿券

中華電信首季營收出爐　年增2.4%、EPS1.16元

確診每日破萬疫情狂燒　大愛劇組宣布：5月先預防性停拍

資助棒球「企業社會責任」5度獲獎！　中信銀：打球與學業一樣重要

「有很多餅乾飲料」　噁男拐鄰居弱女上摩鐵...半年性侵7次

4月手機降價榜出爐　安卓旗艦機現省萬元

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

上海安養院活人裝屍袋　苦主現況曝

杭州「馬某案件」令馬雲登熱搜！央視：為馬某某

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」

20歲正妹腳氣傳染到臉 ！狂炸痘痘還超癢

激戰1個小時！他釣獲31.5公斤淺金色大魚

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗 未接種者可直接使用

交友App約妹當真愛！他慘染愛滋崩潰

一文看懂馬某某被捕始末！官媒揭真正身分

封控每天上頂樓散步　阿姨竟踩出一圈跑道

野生動物園遊園車側翻致2死 乘客跌6公尺深溝...家長抱小孩衝救護車

想大口喝礦泉水女孩險截肢　

疫情封路困高速！貨車司機2袋麵包撐8天

殯儀館員機警識破活人送火化！獲頒2.2萬

更多熱門

相關新聞

只打一劑高端　居隔男確診就肺浸潤送加護病房

只打一劑高端　居隔男確診就肺浸潤送加護病房

台中市今天新增本土確診個案1196例，包括三名中症患者，當中1名30多歲男性一確診就因肺浸潤就住進加護病房。衛生局表示，個案有先天性心臟病，原本在居家隔離中，4月29日出現症狀、5月1日因為有開刀需求前往醫院採檢，不料確診，之後出現肺浸潤，院方趕緊以瑞德西韋治療，原本的開刀也往後延。

確診了怎麼辦　台中官方版教戰守則4大QA一掃秒懂

確診了怎麼辦　台中官方版教戰守則4大QA一掃秒懂

金門+5！縣府宣布：中低收入戶發放快篩兌換券

金門+5！縣府宣布：中低收入戶發放快篩兌換券

台中偏鄉和平醫生、照護員確診

台中偏鄉和平醫生、照護員確診

上海民眾一戶一人限3小時出門購物 「禁止開車」扁擔推車全用上

上海民眾一戶一人限3小時出門購物 「禁止開車」扁擔推車全用上

關鍵字：

上海疫情

讀者迴響

熱門新聞

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面