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網傳柯文哲PCR陽性　北市府駁斥：沒做PCR「何來陽性確診」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲3日下午原定要視察聯合醫院，但臨時改由台北市副市長黃珊珊出席，原因為貼身隨扈快篩陽性，目前柯文哲已做快篩，結果呈現陰性；但3日傍晚卻有網路媒體報導，柯文哲PCR陽性確診，對此台北市政府發言人陳智菡駁斥內容不實。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

針對有網路媒體以「柯文哲PCR陽性確診　政治圈疫情狂燒」為標題，內容稱台北市政府證實柯文哲PCR陽性一事，台北市政府發言人陳智菡3日晚間駁斥，報導內容嚴重不實，柯文哲於下午3時36分快篩結果陰性，已自行返家進行自我健康監控，目前正在等待隨扈PCR報告中，「柯文哲並未做PCR篩檢，何來PCR陽性確診之說，該報導明顯不實，應盡速下架並盡速澄清。」

柯文哲3日中午臨時新增行程，打算在下午3時30分赴台北市立聯合醫院忠孝院區視察新冠肺炎急門診，並了解基層醫護人力與工作狀況。但到了下午3時30分，柯文哲並未抵達現場，僅只有黃珊珊與聯合醫院總院長璩大成到場。

針對柯文哲臨時未到場，黃珊珊說明，柯文哲剛剛要出門前，收到隨扈快篩陽性通知，所以柯文哲緊急做快篩，目前快篩陰性，但擔心影響到在場人員，所以就沒有到達現場，等到隨扈做完PCR後再來視察，「主要是隨扈問題。」

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