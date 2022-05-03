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德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

▲黃健豪發文證明世界上有售價台幣30元的快篩。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

▲黃健豪發文證明世界上有售價台幣30元的快篩。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜日前指出，德國的快篩試劑只有新台幣30元，遭到指揮中心指揮官陳時中駁斥是假消息。對此，台中市議員黃健豪就發文分享一名友人的購買證明，顯示他在在德國以一劑約31元的價格，購入「Clungene」品牌快篩試劑，且準確度還相當高，反問陳時中，「一劑30元的快篩，還是假訊息嗎？」

黃健豪2日在臉書發文表示，根據一位在從事國際貿易經常出入境的友人傳給他的購買證明，顯示他在4/14以Local Pickup的方式，用399.99歐元買了400劑「Clungene」品牌的快篩試劑，一劑1歐元，換算成台幣大約是31元，「請問陳時中，請問民進黨政府，一劑30元的快篩，還是假訊息嗎？」

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▲黃健豪發文證明世界上有售價台幣30元的快篩。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

黃健豪指出，有旅歐部落客和民進黨立委，宣稱德國當地買到的「Clungene」是中國製的假快篩，並推崇韓國製的「Roche羅氏」準確度更高，但依據德國衛生部在今年4月26日最新公布的實驗數據，「Clungene」在Cq值25以下，敏感值是94.4%，Cq值25-30，則降到34.8%，而「Roche羅氏」，Cq值25以下，敏感值是88.9%，Cq值25-30，則降到30.4%。

▲黃健豪發文證明世界上有售價台幣30元的快篩。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪，下同）

▲黃健豪發文證明世界上有售價台幣30元的快篩。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

黃健豪說，依照上述數據，被旅歐部落客和民進黨政客封為假快篩的便宜快篩，準確度反而比較高。另外，黃健豪依據澳洲墨爾本大學醫學院做的實驗數據，表示這款被稱為假快篩的「Clungene」，與另外一個品牌「INNOSCREEN」都有達到預期檢測效果和信賴區間。

▲黃健豪發文證明世界上有售價台幣30元的快篩。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

而在中華民國衛福部的核准疫苗及檢驗試劑清單，這款被墨爾本大學醫學院拿來與「Clungene」對照的「INNOSCREEN COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device」，就是我國早已核准的快篩試劑，黃健豪不禁反問，「難道衛福部核准了假快篩嗎？到底是旅歐部落客和民進黨立委可信，還是德國衛生部及墨爾本大學可信？疫情指揮中心的陳時中和官員，比較相信哪一個？」

黃健豪補充2張德國現貨零售快篩的照片，一盒5劑，3.75歐元，一劑等於0.75歐元，不到台幣30元，直言「當國外有效的快篩一劑只賣1歐元時，我們的政府還在禁止人民從國外購買快篩，就算想自用、給員工用，還需要付2000元給衛福部，也不一定同意。而核准的快篩試劑動輒300元起跳，即便現在用納稅人的錢號稱去買了一億劑快篩，早已產量過剩的產品，在台灣還需要靠身分證配給排隊購買，真的很荒謬。」

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