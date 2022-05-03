台北人平均54天才買得到快篩！　他曝算法：萬華、文山、內湖區最可憐

▲疫情升溫，讓民眾瘋搶快篩試劑。（圖／記者姜國輝攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜日前指出，中央在快篩劑供貨不穩定，藥局每日只配售78份，新北市共892家藥局，若以200萬人欲購買，平均29天才買的到，對此，北市議員參選人詹為元改算法後，一算發現，北市民眾平均需54天才買的到疫苗，他表示，快篩疫苗需求量的算法應該用全齡人口計算，「這應該是戰略物資，要分配給真正有需要的人！」

詹為元指出，台北市民比新北市民還慘，台北市民每人平均要等54天才買得到實名制快篩試劑，松山信義區平均要等：47.4天，侯友宜說新北市民平均要等29天才買得到實名制快篩試劑，「但他是客氣了，因為他把人口數除半來計算。」

詹為元表示，其實快篩試劑不分年齡層，長輩需要、我們需要、孩童也需要，應該以全齡人口來計算。而且現在到哪都被要求出示快篩試劑，身體有些不舒服就擔心的要死，需要快篩來確認是否染疫，真的是需求孔急。

詹為元統整了全台北各區等待快篩試劑的時間，他指出，自己的計算方式是以「各分區人口數」除以「各區健保特約藥局數量乘以每天78份快篩試劑配給量」，換算出最可憐的行政區分別為：萬華區、文山區、內湖區。

以下為各分區列表：

萬華區：68.1天

文山區：66.7天

內湖區：66.5天

北投區：60.3天

大同區：59.1天

南港區：56.4天

大安區：52.7天

士林區：51.2天

松山區：48.7天

信義區：44.2天

中正區：41.8天

中山區：37.9天

詹為元批評，所有的行政區等待時間都超過一個月，這是一種全台北市的集體不及格，快篩目前應該是戰略物資，要分配給真正有需要的人，臉書上看到小朋友的爸媽，看著自己孩子高燒不退，但家裡沒有快篩試劑，無法先用快篩確認陽性後進行PCR，但跑了6家藥局都買不到快篩試劑，最後只能發文央求好心人提供，「百姓之不幸，來自於政府的無能！」