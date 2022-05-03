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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

請來王牌音樂人譜曲！民眾黨辦歌喉戰　海選唱將錄競選歌

▲▼民眾黨公職、候選人辦歌唱大賽。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

為了在疫情期間讓公益團體有曝光的機會，民眾黨計畫舉行「眾藝歌喉戰」海選活動，還特別請來王牌音樂製作人包小松擔任評審，只要具黨員身分就可以投稿，海選出線者將可以參加民眾黨舉行的「城市屋頂音樂會」、為公益貢獻一份心力外，還可以參與2022競選歌曲的配唱。

幕僚指出，由於疫情嚴重，不少公益團體規劃的活動都取消，尤其是這2年疫情再加上近來的烏克蘭戰事，都讓募款、募資變得更加困難；民眾黨原先規劃在5月幫公益團體當一日志工的募款計畫，因而忍痛喊卡。因此，黨內討論後，決定舉辦一場別開生面的城市屋頂音樂會，為慈善機構募款，也將新主題曲介紹給大眾。

這次活動最特別的，是找來有天王天后製造機的王牌音樂製作人包小松擔任評審，入選的民眾不只將受邀參與選戰歌曲的錄製，更會得到專業音樂人的指導，絕對收穫滿滿。此外，還包括黨主席柯文哲、名嘴黃暐瀚，也將加入評選。

幕僚指出，因應疫情需減少群聚，海選將採「隔空評選」模式，參賽者限定黨公職、提名人或是黨員，有意參加者只要準備好作品上傳到指定的雲端硬碟，會由評審進行線上評選，晉級者將參與民眾黨「城市屋頂音樂會」現場演出，為受疫情影響的公益團體募款；此外，也將進專業錄音室，接受製作人包小松指導，配唱2022年「最新選戰歌曲」。

「眾藝歌喉戰」海選活動，預計在5月2日到15日期間收件。幕僚表示，本次的2022年選戰主題曲將由包小松親自操刀，有望帶給大眾耳目一新的感受，同時也希望藉此機會讓黨公職、黨籍民代等，透過比較輕鬆的方式讓大家多多認識。

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