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《美麗島電子報》盧秀燕滿意度破7成　市長民調領先蔡其昌快30%

▲▼中央居隔「3+4」上線，台中市長盧秀燕表示，市府已設計確診者疫調單，讓民眾自行填寫。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情升溫以來，首次台中選情民調出爐。《美麗島電子報》今（3）日公布最新數據，台中市長盧秀燕施政滿意度達70.9%、信任度也有69.4%，對於2022台中市長選舉部分，爭取連任的盧秀燕拿下51%支持，獲民進黨徵召的參選人蔡其昌僅獲22.8%，兩人差距近3成。依各種民調趨勢來看，盧秀燕的滿意度或支持度仍然維持高檔。

民進黨上個月25日徵召立法院副院長蔡其昌參戰台中，讓台中市長選舉正式進入白熱化。《美麗島電子報》於4月26日至27日針對20歲以上的台中市民以「電腦輔助電話問卷」進行民調，成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

民調指出，台中市民眾對盧秀燕市長的信任度達69.4%，與2月民調一致，顯見中二補選後的爭議未能撼動選民看法，23.1%不信任則比2月微增0.5個百分點，在誤差範圍之內；另外，盧秀燕就任3年多來，整體施政滿意度達70.9%，較去年4月同期微減0.5%，變化極小。

在選情方面，民進黨籍參選人蔡其昌獲22.8%的選民支持，盧秀燕則有51%的支持，盧蔡支持度差距將近3成。值得關注是，盧秀燕在台中29區的支持度都領先蔡其昌，特別在蔡的立委選區（海線地區），盧的支持度也領先蔡，自認政黨傾向是民進黨支持者中有21.2％會將選票投給盧秀燕，遠高於國民黨支持者僅1.6％會投給蔡其昌。

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