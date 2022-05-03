台中偏鄉和平醫生、照護員確診　市府火速送醫護、物資上山

▲偏鄉和平連醫生、照護員也確診，市府火速送醫護、物資上山。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府今日召開線上防疫記者會，市長盧秀燕透過遠端視訊主持。今天傳出偏鄉部落和平區雙崎部落文化健康照護站有2名阿公、阿嬤確診，連照顧兩人的照護員也確診；由於山上僅有2名醫生，其中一人已經確診，加上和平地區醫療資源缺乏，市長盧秀燕立刻請衛生局、民政局等安排醫護人員與防疫物資送達和平，即時支援前線及疫情控管。

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▲市長盧秀燕透過遠端視訊主持。（圖／市府提供）



盧秀燕表示，衛生局及和平區衛生所今天特別設置簡易快篩服務站，市府團隊今天下午2時至4時前進雙崎運動公園廣場，幫確診者同住家人、照護站長輩及其他三名照護員進一步採檢快篩，即時控管疫情。



民政局表示，因應雙崎及達觀部落快篩試劑取得不易，衛生局及和平區衛生所特別設置簡易快篩服務站，除今天下午2時至4時至雙崎運動公園廣場採檢快篩，也由交通局調派防疫巴士，約2時和2時30分到篩檢地點待命，現場若有快篩陽性者，將以防疫巴士專接載送至部立豐原醫院進一步PCR採驗與後續處置。

民政局長吳世瑋提醒，非屬確診個案的同住家屬、同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸同事，或未具有咳嗽、喉嚨痛、發燒、流鼻水或鼻塞、打噴嚏、疲勞、肌肉痠痛、夜裡盜汗、頭痛等症狀者，或者家中已領有快篩試劑者，為避免群聚感染，請待在家中並做好自我防護，正確佩戴口罩、勤洗手及環境消毒。