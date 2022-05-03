1人負責40床確診！1-90歲都有　醫揭半夜急診畫面：醫護早累透

記者陳俊宏／綜合報導

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰發文，貼出深夜急診室的照片，「半夜11點了，淒風苦雨中，仍有許多民眾在等待一份報告......等待一份讓自己知道下一步該怎麼做的報告。」他也分享一天負責30、40床確診個案。

蘇一峰在臉書說，醫護早已累透，但面對苦等的民眾，繼續打起精神奮戰，這才是真實第一線的情況，「我是半夜還在等著接轉院新病人的小小醫師，因為其他醫院床位爆滿了！」

▼蘇一峰貼出半夜11點的急診室照片。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



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蘇一峰今天（3日）凌晨2時指出，小弟等到現在，其他醫院病人的救護車還沒來，因為其他院區的急診醫護忙翻了，電話中都可以感受到他們的無力感，其他院區要轉兩個重症患者過來，大概不用睡覺了。

蘇一峰表示，告訴你什麼是真正的第一線好嗎 ？他在專責病房一天湧入的確診病患，負責30、40床確診個案（年紀從1歲到90歲），還有重症ICU患者的插管；急診室的醫護同仁更辛苦，工作量是平常的4、5倍。

本土疫情嚴重，民眾塞爆醫院採檢，指揮中心公布5大紓緩急診篩檢人潮應變作方式，其中規定需要快篩陽性，才可以做PCR採檢。

▼指揮中心公布紓緩急診篩檢人潮應變作為。（圖／指揮中心提供）

