　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診不敢篩　台大醫揭原因：很多人快篩陽性不通報驗PCR

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情連5日破萬例，全台自今年1月1日起累計已有12萬例確診，由於醫療量能緊繃，甚至傳出有醫護確診卻沒有通報，並聲稱「不篩就不會確診」。對此，感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，全國陽性率高達33.9％，代表疫情已經進入指數成長，但有症狀的民眾想要做PCR會面臨許多程序上的問題，所以一定有很多人快篩陽性卻不通報、不驗PCR，而是選擇自我隔離。

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲五一連假各地篩檢站湧入不少民眾想做篩檢。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有醫護人員日前在網路PO文聲稱，目前醫療院所的篩檢方式，只有護理人員、病人、住院醫師要篩，主治則不用篩，不少醫護人員明明染疫卻沒有通報，因為「不篩就不會確診」。其實近期網路上出現不少類似的PO文，有公司員工篩檢確診被老闆怪罪，也有兒女自篩陽性被爸媽指責，就連醫護人員、警局也傳出有不讓篩檢的潛規則爭議。

根據《聯合新聞網》報導，感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，全國陽性率已達到33.9％，代表台灣的疫情進入指數成長，目前正處於病人快速增加的疫情上升段，但這也顯示出我國檢驗量不足的問題，民眾想做PCR會面臨許多程序上的問題，導致急診大塞車，所以一定有很多人快篩陽性卻不願意通報，也不願意再驗PCR，而是選擇自我隔離。

▲▼5/2指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中2日宣布，即日起快篩陽性才能做PCR。（圖／指揮中心提供）

對於部分民眾可能染疫卻不敢篩檢一事，指揮官陳時中在2日的記者會上提到，未來有可能讓確診者休息一段時間後，就能返回工作崗位，以美國為例，民眾後來已經不進行快篩，想做PCR就去做，不想做就在家休息5天，5天後戴口罩就能出門。

陳時中強調，染疫後一段時間就會走上共存，「台灣正在往這條路走」，民眾顧好自己衛生習慣最重要，若想確定是否確診，就先做快篩再做PCR。

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光
女星「12秒片遭疑走光」冒陰影！　認內衣露餡：誰會長這麼歪
台大生隔離睡「地下室帳篷」！　學生傻眼：會議室好多了
台北富商養小三吃小四！豪送勞力士還播種　遺孀提告下場慘
他入職5個月揭「台積電有多操」　身體一數據讓眾人驚呼
「台灣之友」39歲Cano生涯恐告終　遭大都會指定讓渡
板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5人出遊聚餐3快篩陽！一追源頭竟是他還喊「沒差」　氣炸了

高雄苓雅分局警官傳染疫！　高雄所長確診第一人

1人負責40床確診！1-90歲都有　醫揭半夜急診畫面：醫護早累透

確診不敢篩　台大醫揭原因：很多人快篩陽性不通報驗PCR

「快篩陽=確診」被打槍！竟跟防疫保單有關　陳時中曝可實施時間點

他入職5個月揭「台積電有多操」　身體一數據讓眾人驚呼

買完防疫險「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG了

台灣最快6月半解封「全面免居隔」　前提需2條件達成

疫情高峰恐單日20萬！要與病毒共存　名醫曝「口罩解封」時機

510第二波水逆來了！「12星座破解法」曝光　2種人別出遠門

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

機車停樹下遭鳥屎轟炸！　她笑噴狂拍：集體烙賽？

5人出遊聚餐3快篩陽！一追源頭竟是他還喊「沒差」　氣炸了

高雄苓雅分局警官傳染疫！　高雄所長確診第一人

1人負責40床確診！1-90歲都有　醫揭半夜急診畫面：醫護早累透

確診不敢篩　台大醫揭原因：很多人快篩陽性不通報驗PCR

「快篩陽=確診」被打槍！竟跟防疫保單有關　陳時中曝可實施時間點

他入職5個月揭「台積電有多操」　身體一數據讓眾人驚呼

買完防疫險「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG了

台灣最快6月半解封「全面免居隔」　前提需2條件達成

疫情高峰恐單日20萬！要與病毒共存　名醫曝「口罩解封」時機

510第二波水逆來了！「12星座破解法」曝光　2種人別出遠門

前一戰右髖關節不適　大谷翔平代打無法全力衝

機車掉魚塭卻不見人？　學甲警積極搜尋找到長者平安送返家

武漢巨型商場「萬象城」才開幕　隔天就嚴重火警！驚悚畫面曝

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡

5人出遊聚餐3快篩陽！一追源頭竟是他還喊「沒差」　氣炸了

勞動基金3月賺948億、台積電股東破130萬人　財經HOT 5一次看

曾智希滑開手機「桌布偷放閃陳志強」❤ 最下方有亮點：太害羞了

45歲博士買股把握2關鍵　4年滾出超過1000萬

G1惡意犯規成定局！　勇士格林惡意犯規確定不降級撤銷

金錢豹老董嗆聲！　地方人士曝光「顏清標引退」真正目的　

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

清涼妹街頭狂扭被神出！本尊回應了

勸世男偷吃3P染性病　忍痛看女友嫁人

今晨13.5℃！梅雨季首波鋒面接近時間曝　雨區擴大

不快篩不通報　醫：就是一個感冒

台大生曝隔離「地下室帳篷」實照　感嘆：會議室好多了

他做5個月揭「台積電多操」　1數據驚呆眾人

要與病毒共存！名醫曝口罩解封時機

兒童疫苗今開打父母難抉擇 何美鄉：「這一類」強烈建議打

更多熱門

相關新聞

「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG

「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG

本土疫情連日破萬例確診，民眾塞爆醫院急診搶採檢，甚至傳出有購買防疫險的民眾揪團去做PCR，只是為了獲得理賠金。對此，指揮中心宣布即日起快篩陽性才能做PCR；基隆市長林右昌也批評這樣的心態非常不可取，是害群之馬、浪費社會資源。

連5天破萬　醫揭陽性率飆88%！嘆這東西最可怕

連5天破萬　醫揭陽性率飆88%！嘆這東西最可怕

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

5天破7.3萬例！醫揭「確診關鍵9天」

5天破7.3萬例！醫揭「確診關鍵9天」

20歲女腹瀉3天重症插管　萬分之5機率！專家估感染原因

20歲女腹瀉3天重症插管　萬分之5機率！專家估感染原因

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

上海安養院活人裝屍袋　苦主現況曝

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面