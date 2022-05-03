確診不敢篩　台大醫揭原因：很多人快篩陽性不通報驗PCR

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情連5日破萬例，全台自今年1月1日起累計已有12萬例確診，由於醫療量能緊繃，甚至傳出有醫護確診卻沒有通報，並聲稱「不篩就不會確診」。對此，感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，全國陽性率高達33.9％，代表疫情已經進入指數成長，但有症狀的民眾想要做PCR會面臨許多程序上的問題，所以一定有很多人快篩陽性卻不通報、不驗PCR，而是選擇自我隔離。

▲五一連假各地篩檢站湧入不少民眾想做篩檢。（圖／記者李毓康攝）

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有醫護人員日前在網路PO文聲稱，目前醫療院所的篩檢方式，只有護理人員、病人、住院醫師要篩，主治則不用篩，不少醫護人員明明染疫卻沒有通報，因為「不篩就不會確診」。其實近期網路上出現不少類似的PO文，有公司員工篩檢確診被老闆怪罪，也有兒女自篩陽性被爸媽指責，就連醫護人員、警局也傳出有不讓篩檢的潛規則爭議。

根據《聯合新聞網》報導，感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，全國陽性率已達到33.9％，代表台灣的疫情進入指數成長，目前正處於病人快速增加的疫情上升段，但這也顯示出我國檢驗量不足的問題，民眾想做PCR會面臨許多程序上的問題，導致急診大塞車，所以一定有很多人快篩陽性卻不願意通報，也不願意再驗PCR，而是選擇自我隔離。

▲陳時中2日宣布，即日起快篩陽性才能做PCR。（圖／指揮中心提供）

對於部分民眾可能染疫卻不敢篩檢一事，指揮官陳時中在2日的記者會上提到，未來有可能讓確診者休息一段時間後，就能返回工作崗位，以美國為例，民眾後來已經不進行快篩，想做PCR就去做，不想做就在家休息5天，5天後戴口罩就能出門。

陳時中強調，染疫後一段時間就會走上共存，「台灣正在往這條路走」，民眾顧好自己衛生習慣最重要，若想確定是否確診，就先做快篩再做PCR。