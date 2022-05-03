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高雄苓雅分局警官傳染疫！　高雄所長確診第一人

▲▼ 高雄市警察局苓雅分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市苓雅分局一名所長確診。（圖／記者吳世龍攝）

記者崔子柔／綜合報導

高雄市上（4）月開始接連傳出有員警確診，三民二、左營、林園警分局、保安大隊、鳳山、三民一警分局共有10多名官警染疫，苓雅分局昨（2）日晚間又傳出一名派出所長確診。

根據《聯合報》報導，苓雅分局確診警官成為高雄第一位染疫的所長，分局則回應，不論是否有員警染疫都會遵照衛生局的防疫SOP，派出所勤務運作不受影響。

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▲高雄市政府警察局17日宣布，內勤人員也將投保防疫險，由市府經費支出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警局出現分局群聚。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據本站先前報導《高層專案督導要求「零確診」　高雄基層警炸鍋》，有民眾上月投訴表示，高雄市警察局高層長官21日要求警察不能染疫，「目標是零確診」，讓他相當不能理解，「你上級都確診了！才來找基層麻煩」、「病毒還會挑選職業？想問目標要怎樣零卻診，這個意見政策真的很蠢」。

高雄市警局行政科則對此回應，「因應COVID-19防疫會議，本局希望以各單位同仁零確診為主要防疫目標；倘若同仁有確診情事，應迅速通報，並儘速匡列避免擴散，且不可影響各項正常勤業務運作，以符合民眾期待」，隨後再度澄清，「本局在防疫會議中要求各單位加強防疫措施，以維護機關及人員安全，並請督察單位針對機關內部防疫作為專案督導，並非要求警察人員不能確診，所謂人員零確診部分僅係期許機關內部同仁安全」。

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