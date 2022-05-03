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高峰PCR篩檢2數據曝光　醫：台灣再慘都不會像南韓彗星撞地球

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日（2日）公布，即日起快篩陽性才能做PCR。面對即將到來的疫情高峰期，PCR篩檢量能到底要準備多少才夠用，台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇預測，若以台北市為例，至少需要單日2萬5000人次以上，全台灣則要達到單日23萬人次；他也列出南韓和新加坡的數據舉例，「我想台灣再怎樣，都不會像南韓彗星撞地球這麼慘啦。」

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲中央鼓勵地方多開設採檢站。（圖／記者李毓康攝）

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姜冠宇3日在臉書PO文指出，高峰期PCR篩檢量能到底要準備多少，這是一個很不好回答的問題，以台北市為例，預估至少需要單日2萬5000人次以上的篩檢量能；接著，他舉南韓為例，南韓1月起PCR量能已追不上指數攀升，所以當地衛生單位在2月3日改成快篩陽性才能做PCR，然而，篩檢量卻沒有因此降低，並在3月中旬迎來最高峰，每百萬人有超過7000人染疫，單日PCR篩檢量則只有17.04人次／每1000人，也就是說，以台灣2300萬總人口來計算，單日大約要有39萬人次的篩檢量，而且這是已經先快篩陽性才做的PCR結果，「這種量真的是驚人。」

姜冠宇又舉新加坡為例，他提到，新加坡是在2月下旬迎來單日確診最高峰，每百萬人超過3000人感染，單日PCR篩檢量為51.21人次／每1000人，投入比南韓還多，也許因為量能負荷不堪，之後便實施快篩取代PCR，PCR篩檢量也明顯大幅下降，「韓國也是4月21日才開始快篩取代PCR，2個國家實施快篩取代PCR確診，大概也隨著疫情降溫，來到篩檢量5人次／每1000人上下，甚至更低了。」

姜冠宇表示，若用另一個角度看南韓和新加坡，會發現當PCR篩檢陽性率達10到20％甚至是以上時，都是負擔到1萬人次／每百萬人以上的篩檢量能，這是假設最慘的狀態預估，台灣的實際狀況應該可以打折，「那我們就取這1萬人次／每百萬人就好了，相當於全台灣單日23萬人次、台北市單日2萬5000人次的篩檢量能。」

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲我國PCR篩檢量是否足夠，各界意見不一。（圖／記者湯興漢攝）

不過，姜冠宇也強調，快篩取代PCR不代表PCR就不重要，這是為有特殊危險因子者取得抗病毒藥物的依據，至於台灣何時也會採取相同措施，按照指揮中心說法，應該是隔離天數縮到不能再短、偽陽性錯誤隔離代價降到最低時，就會放行了。

最後，姜冠宇回顧國內的整備狀況，他指出，中央鼓勵多開採檢站，但地方有空間、地點、人力、法定傳染病流程等考量，每天要提供600名的採檢量才能增加採檢站，就他所知，台北市7所公家PCR篩檢量一日約4200名，雖然還有額外的PCR篩檢，但是總感覺不太夠，抗疫已經2年了，相信各縣市都有充足準備，只要別局部塞車，做好分流分配就好，「我們就最高峰，用南韓經驗的至少一半，來應戰吧！我想台灣再怎樣，都不會像南韓彗星撞地球這麼慘啦。」

『高峰期PCR篩檢量能

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