5人出遊聚餐3快篩陽！一追源頭竟是他還喊「沒差」　氣炸了

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情大爆發，有網友表示，朋友的室友快篩陽性，卻沒先通知朋友，後來朋友也快篩陽性，讓原PO大罵，「真的很沒水準、有夠沒品」，怎麼可以確診還不說，讓身邊的人都有風險？

「替我朋友氣到不行」，原PO近日在「Dcard」社交平台表示，他和朋友4/28共5人去爬山還吃熱炒，開開心心享受大自然時光，結果5/1相繼出現感染症狀，5人有3人快篩陽性，對於陽性百思不解，雖然現在大家都暴露在病毒下，但還是想大概知道源頭在哪？

▼疫情大爆發，快篩需求大增。（圖／記者林悅翻攝）



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原PO說，朋友先中獎，後面兩人陸續出現狀況，朋友指出，他打電話通知室友說自己疑似確診，請室友小心，「結果室友表示，『喔喔喔，我們前幾天就快篩陽性，只是PCR還沒出來沒告訴你，現在沒差啦，我們不影響』。」

原PO提到，朋友轉而告知抓到兇手，是他室友確診沒講，直接連帶影響一大群人，「那個室友隱匿病情，還可以給我這麼坦蕩說沒事」，病毒不可怕，可怕的是人心啊。對此，許多網友留言，「滿街隱匿病情的人啊」、「這種人真的不嫌多，我就遇過有人有明顯症狀，不快篩不通知當沒事，結果他同寢的全部確診，真的北爛到有剩。」

2日新增1萬7801例本土確診，再創歷史新高，也是連5天破萬，這5天確診相加超過7.3萬人。指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣政策並非走向清零，而是會漸漸走向歐美國家方向，「台灣正朝共存的路走」。

▼原PO發文。（圖／翻攝Dcard)

