買完防疫險「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG了

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情連日破萬例確診，民眾塞爆醫院急診搶採檢，甚至傳出有購買防疫險的民眾揪團去做PCR，只是為了獲得理賠金。對此，指揮中心宣布即日起快篩陽性才能做PCR；基隆市長林右昌也批評這樣的心態非常不可取，是害群之馬、浪費社會資源。

▲各地快篩站近日都湧入不少民眾搶做篩檢。（資料照／記者李毓康攝）

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民眾擔心染疫塞爆急診的情況到底有多嚴重，新北市吳姓父親日前出面控訴，6個月大的兒子4月28日突然發燒，體溫高達39.2度，而且全身發抖、翻白眼，他趕忙帶著兒子前往林口長庚急診，卻被要求在戶外診療區排隊，醫護人員告訴他「很多人在掛號，不是只有你一個人在掛號」，就這樣從下午4點20分一直等到5點10分才獲得救治，但最終兒子還是在5點44分宣告不治。

吳父難過表示，起初醫生有出來查看病情，但礙於疫情，站了足足有3步遠，沒盡力幫忙。對此，長庚醫院回應，當初檢傷時發現男嬰發燒、意識清楚，一切依常態規定處理，但男嬰病情變化快速，院方深表遺憾。

事件發生之後，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾在臉書PO文呼籲，最近台灣發生許多民眾在急診室等太久，造成病人失去生命救治的情況，希望大家不要去擠急診，「不要只記住自己要PCR ，而忘了有別人要CPR！」但情況還是沒有改善，甚至傳出有民眾購買防疫險後，為了獲得理賠金，竟然揪團去做PCR。

▲林右昌呼籲民眾不要為了領保險理賠金，而揪團做PCR。（圖／基隆市政府提供）

基隆市長林右昌曾對此重批，有聽說部分為了領保險理賠的人，三不五時就去採檢，這樣的心態非常不可取，是害群之馬、浪費社會資源，甚至有雙北的民眾在雙北排不到，特別開車跑到基隆做PCR，還說很划算，「我覺得這樣實在很扭曲！不應該用這樣的心態來看待公衛篩檢。」

林右昌表示，政府幫民眾做PCR並不是沒有成本，1例PCR篩檢大約要花費1600元以上的成本，除了醫療資源，也包括人力與場地等資源，有醫檢師、醫護人員的付出等等，這些都是大家看不到的成本，如果民眾不自律、沒有公德心，為了個人利益濫用政府善意，基隆市府也會針對政策做滾動檢討並進行相關限制。

另外，指揮中心也在2日宣布，即日起快篩陽性才能做PCR。指揮官陳時中提到，為因應目前本土疫情，各地方政府要加設社區篩檢站，並鼓勵基層加入提供採檢服務，而急救責任醫院也要開設防疫門診分流病人，提供輕症、無症狀但家用快篩陽性民眾做相關診療，因此，即日起無症狀民眾快篩陽性才可去做PCR採檢，居家隔離和居家檢疫者則依照相關篩檢規定辦理。