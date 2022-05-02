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社會 社會焦點 保障人權

千萬挖礦機被偷…林口警苦追一個月　結果竟是被害人自導自演

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名男子與14名友人合資千萬元，投資虛擬幣挖礦農場，自己起貪念竟自導自演，找3名友人開車偷搬走全部電腦設備，再製造不在場證明後報警，更故佈疑陣，將贓物移至宜蘭、嘉義及樹林區等地，警方循線調查發現男子詭計，將他及其他3名共犯逮捕，依加重竊盜罪移送偵辦。

▲▼周姓主嫌自導自演，偷走與友人合資千萬的虛擬幣採礦電腦設備，警方循線逮捕4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲周姓主嫌自導自演，偷走與友人合資千萬的虛擬幣採礦電腦設備 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，31歲周姓男子與其他14名友人看準時下虛擬以太幣、比特幣價格高漲，湊了千餘萬元購置挖礦電腦設備，在林口區承租廠房當挖礦農場；但周男卻起了盜意，找了26歲簡姓水電工、24歲余姓搬家工及29歲盧姓保全，合謀在4月1日開車到廠房偷搬走挖礦電腦設備。

▲▼周姓主嫌自導自演，偷走與友人合資千萬的虛擬幣採礦電腦設備，警方循線逮捕4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

周男犯案當天還故佈疑陣，先做出不在場證明，再到轄區派出所報案，簡男等3人則將贓物先運往宜蘭蘇澳鎮，再轉往嘉義縣，最後載到新北市樹林區大安路上的一處倉庫藏匿。警方獲報不敢大意，成立專案小組全力查緝。

警方在調閱相關監視器發現，周男根本是主嫌，5月1日持搜索票，兵分多路到新北市林口、樹林、新莊、宜蘭羅東等地，逮捕周男及其他3名共犯，起獲挖礦機56台，顯示卡374張，初估價值1千多萬元，訊後依加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▼周姓主嫌（前一）自導自演，偷走與友人合資千萬的虛擬幣採礦電腦設備 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼周姓主嫌自導自演，偷走與友人合資千萬的虛擬幣採礦電腦設備，警方循線逮捕4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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