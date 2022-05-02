跳蚤市場攤商找父子檔偷同行貨品　搞剛換車牌白忙一場

▲跳蚤市場江姓攤商到土城區偷車牌（紅圈處）。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子在中興橋下跳蚤市場販售電動工具，平時將載工具的小貨車停在開放式停車場，卻遭人偷開走，警方獲報循線找到失竊貨車並逮捕3名竊嫌，發現其中2人與被害人都同在跳蚤市場擺攤賣工具，因覬覦同業5萬多元貨物，才動念找自己兒子參與竊盜，訊後依加重竊盜罪將3人送辦。

據了解，38歲江男與75歲施男平時與53歲林男在中興橋下跳蚤市場販售電動工具，江、施2人得知林男收攤後會將工具載至三重區重新南側停車場停放，4月11日，江男大費周章到土城區隨機偷車牌，施男也找35歲的兒子租了一輛車，雙方到停車場會合後，先將車偷開走，半路再調換偷來的車牌，躲避警方查緝。

▼到三重區南側停車場偷走小貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3人2車開到三芝區偏僻處棄置小貨車，並把車上的電動工具搬移至租賃車上，再共乘離開返回三重區藏匿贓物。林男發現價值5萬多元的電動工具連同小貨車不翼而飛，立即報警，警方也成立專案小組，調閱沿路監視器比對。

▼3人租車載贓物返回三重住處 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經調查掌握3人身份及犯案過程，1日下午警方持聲拘票及搜索票到贓物藏匿點進行搜索逮捕，查扣林男遭竊的工具及其他來路不明的電器工具，並拘提及通知施男父子及江男到案，依加重竊盜罪移送新北地檢偵辦，並持續釐清相關查扣的贓物來源。

▼警方在施姓父子家中查扣大批電動工具 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）