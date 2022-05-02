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彰化+203！高中以下180班停課　1國小停課復課又停課

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府公布今日新增203例本土個例，目前高中以下各級學校及補習班共有180班停班停課，其中有１所國小是已經已經停課期滿，返回學校上實體課程，又發現1人採陽，只好再暫停實體課程。

▲▼彰化5月2日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化5月2日新增203例。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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▲▼彰化。

▲彰化5月2日180班停課。

縣長王惠美指出，目前近102萬施打第一劑疫苗，接種率90.4%，即日起至5/31日止，65歲以上長者及55歲以上原住民接種疫苗者送500元禮券，由於這一波疫情持續在往上走，提醒民眾對疫情仍不能鬆懈。

▲▼彰化5月2日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化5月2日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

由於台中市陸續傳出有局處首長確診，王惠美在受訪時指出，已經2年多在外不曾脫下口罩，就連餐會也只能用眼睛看，絕不脫下口罩寒暄或飲食、敬茶敬酒全都out，同時也跟各單位要求不要趴趴走、口罩要戴好戴滿，避免同桌共餐，可以確保很多事情避免發生。

▲▼彰化5月2日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

目前彰化縣停班停課狀況，暫停實體課程7天 (4所高中7班、5所國中11班、30所國小50班、1所幼兒園全園7天、19所幼兒園20班、1課後照顧中心1班、21家補習班21班)、預防性停課7天(1所國小55班)、預防性停課1天(1所國中1班、5所國中6班)、1所幼兒園(1班)預防性停課2天。其中有１所國小是已經已經停課期滿，返回學校上實體課程，再發現1人採陽，只好再繼續改採線上課程。

▲▼彰化5月2日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯指出，「重症清零 輕症控管」，彰化縣每日陽性率18.19%，雖然個案數持續增加，依據國外統計，Omicron7成無症狀、重症佔0.2%，只有4%需要住院，2成5輕症，非高風險個案，無症狀免採檢，為保全醫療量能，經過疫情調查先對接觸者採檢，再將輕重症做分流，輕者居家照護，重症者住院治療。

葉局長說，這波疫情有一個很大的特色，青壯年族群幾乎占6到7成，原因是感染的途徑先從社交場所得到後，把病毒帶回家，傳染給孩子，小孩到學校再傳染給同班同學。目前最應關切的是65歲以上長者，是重症的高風險族群，雖然只有佔大約7%，但還是要高度警戒。

▲▼彰化5月2日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，在過去清零模式的傳染鏈中，幾乎都是個人傳個人，即使在家裡，只有在比較早期的時候會有家戶感染。進入疫情中期，開始3級警戒，只要匡列就會立刻做PCR採檢、隔離，病毒很早就會被發現，傳給家戶的機會就會降低，加上非常嚴密的圍堵策略，將傳染鏈清零。現在感染Omicron後幾乎都是無症狀，沒有3級警戒，雖然疫苗施打率高、口罩都戴好，也使用快篩，但因為實施居家治療，導致家裡一人確診後，其他家人也都會跟著感染，因此現在都是以家戶為單位，加上感染後可能把病毒帶入職場、社交等，因此傳播速度非常快速。

▲▼彰化5月2日防疫說明。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯進一步指出，自我防護最重要的就是在家裡，假如有接觸到接觸者、或者有去過相關熱區，沒有症狀，在做自我健康監測時，盡量採取一人一室，忍耐3至7天，盡量避免與家人共餐、脫下口罩及跟長輩接觸的機會。

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