金門+13 ！確診者旅遊團足跡曝　5／3起國小以下線上教學9天

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今（2）日金門縣新增13名確診者(K81-K93)，縣府表示確診累計93例，目前收治中53例，均為無症狀或輕症狀。另經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者83人，解除居家隔離309例，目前居家隔離171例；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，目前疫調仍持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲0502金門疫情記者會說明疫情。（圖／金門縣政府提供，下同）

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縣府表示，有關確診個案的密切接觸者，由疫調人員執行匡列，匡列原則依據指揮中心4月25日公布的「重點疫調」實施，以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事(以九宮格方式認定)。密切接觸者在衛生局匡列為居家隔離後，應採1人1室居家隔離，如有特殊狀況由衛生局安排入住防疫旅館。

經衛生局匡列為居家隔離者，後續會收到「電子隔離通知書」簡訊(20歲以下將以紙本發送)，並由民政單位發送防疫關懷包。

金門地區學童染疫情形，以及學校停、復課的原則與標準，縣府表示，目前地區收治的學童，都是輕症或無症狀個案；另考量國內快篩試劑尚無法充份供應，且國小以下學童也還未施打疫苗，縣府將自明（3）日至13日，實施國小以下(含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班)暫停實體課程，改採居家線上學習的方式，讓學習不中斷，不影響學童的受教權，也讓家長能夠安心與放心。

縣府指出，於國小實施線上遠距教學期間，針對縣府與所屬機關(構)、學校有需照顧學童的員工，將採居家辦公方式；至涉及社會秩序、安全，以及民生等性質特殊的單位，則授權由各該單位依此原則調配；另外，縣府將對於給與需照顧學童員工有薪照顧假的雇主，由雇主提出證明，以每一家戶且不重複，提供雇主每日800元補貼，實施的細節，將另行公告。

另外，民眾十分關心的快篩試劑到貨情況，目前已在配送中，預定明（3）日配送到金門，但實際販售情形，仍以各販售點公告為準，請民眾購買前先行電話詢問或查看公告，以免白跑一趟。另金寧衛生所與烈嶼鄉衛生所，仍尚有上週末存貨，明（3)）仍繼續販售。



