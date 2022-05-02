孕婦確診高燒38.9度「沒胸悶」不派車送醫　北市消防局回應了

▲台北市消防局針對確診孕婦送醫延宕找議員陳情，2日下午做出回應說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市議員耿葳2日上午接獲民眾陳情，北市有對夫妻確診新冠肺炎（COVID-19）且太太懷孕21周，女方獨自在家隔離卻發高燒達38.9度，她擔心影響腹中胎兒健康，1日晚間11時許撥打119請求協助就醫，卻遭北市消防局勤指中心人員回應「若無喘、胸悶、呼吸困難等狀況就無法協助」；耿葳認為此流程有必要檢討，消防局也做出回應。

這對夫妻經施作試管嬰兒才喜獲胎兒，質疑高燒還不符送醫標準，讓民眾深感恐慌不安，2日透過市議員耿葳陳情反映，希望台北市政府能通盤檢討孕婦確診者的送醫流程。

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專責台北市119就醫派遣勤務的台北市消防局2日下午做出回應，消防局緊急救護科科長黃曉芳表示：中央已公告可由119救護車緊急送醫或自行就醫之條件，以保全醫療量能。

有不願具名教學醫院急診醫師透露，目前多數醫院的急診幾被新冠肺炎確診輕症病患塞爆，加上確診者進入醫院接受診治均需專屬動線診療空間、醫護人員也得用最高規格防疫裝備提供醫療，以免疫情繼續擴散，醫師建議輕症者若無胸悶、呼吸困難、血氧下降等病症惡化情況，可在家居隔休息，或透過線上視訊看診方式，降低醫療資源負擔。

黃曉芳指出：台北市消防局119受理報案派遣救護車，派遣送醫勤務、均依相關規定辦理，案例中民眾病情轉趨緊急再次報案，北市消防局仍有派遣救護車協助就醫；但因為疫情升溫，目前台北市各醫院急診非常壅塞，即使由119送醫仍需等候。消防局在此呼籲民眾，一般醫療需求可使用「健康益友APP」由急診醫師視訊看診、利用台北市聯醫的遠距醫療服務，以免在急診久候。

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