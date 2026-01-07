影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

▲KKBOX今公布2025年度榜單與音樂趨勢。（Reve AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

影視一播、音樂就爆。KKBOX今（7日）公布2025年度榜單(註)與音樂趨勢，從播放數、搜尋量到用戶行為全面攤開，答案很清楚——台灣樂迷正在用耳朵追劇、跨語聽歌、為偶像集體刷榜。從G-DRAGON、BLACKPINK全員，到五月天與現象級動畫《Kpop 獵魔女團》，影視、演唱會與粉絲行動，正重新定義一首歌的生命週期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025 年度發行台灣播放量最高單曲Top 10。（圖／科科科技提供；以下同）

回顧過去一年不同時期的熱議音樂話題，並結合平台數據與用戶問卷調查，KKBOX歸納出2025年具代表性的四大音樂趨勢：

趨勢一：影視動畫歌曲再度霸榜

● 影視帶動熱度：調查顯示有42.6%的用戶是透過戲劇、動畫或電影接觸到音樂，影視原聲帶已成為流行音樂之外最常被聆聽的類型。

● 跨語系亮眼表現：

日語：年度前10名中有7首為影視相關歌曲，如《鬼滅之刃》、《我獨自升級》等動畫作品。

韓語：動態電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶表現強勢，包辦韓語年度前10名中的5席。

西洋與華語： 西洋榜由《F1電影》原聲帶領軍；華語榜則受電視劇《難哄》及節目《天賜的聲音》帶動多首歌曲入榜。

▲平均每4人就有1人聽5種以上語言。

趨勢二：聽歌不分國界！跨語系聆聽成為普遍現象

● 英文作品稱霸西洋榜：亞洲歌手紛紛推出跨語系作品，西洋年度百大單曲中有一半是跨語系作品，其中 BLACKPINK全員以英文新作稱霸，佔據38首入榜歌曲。

● 日韓勢力交織：K-POP歌手（如SUPER JUNIOR銀赫、LE SSERAFIM等）的日語作品佔日語年度百大單曲近五分之一。

● 聽眾習慣改變：台灣用戶一個月內平均聽3到4種語系的歌曲，24歲以下年輕族群更有超過35%傾向聆聽非華語音樂。

▲2025年度各季搜尋竄升關鍵字（非依名次排序）。

趨勢三：追星文化與演唱會帶動「事件性聆聽」

● 追星為聽歌動機：近30%的民眾（24歲以下達45%）聽音樂是為了追星。

● 演唱會效應：演唱會前後藝人作品的聆聽量平均漲幅達70%至100%，最高甚至超過240%。

● 經典歌曲逆襲：隨著G-DRAGON、SUPER JUNIOR等藝人來台開唱或舉辦活動，帶動如〈Heartbreaker〉、〈SORRY SORRY〉等歷年經典作品重新衝回排行榜。

▲情境與情緒成為找歌時的重要依據。

趨勢四：不只找歌，更找狀態！功能型聽歌時代來臨

● 情境導向：面對海量音樂，用戶轉向以「生活場景」選歌。前三大聆聽情境為通勤（82.5%）、工作讀書（60%）及睡前（45%）。

● 情緒調節：超過 80% 的用戶聽音樂是為了放鬆與紓壓，其次則是為了提振精神（專注）或抒發情緒。

● 搜尋習慣：KKBOX的「AI 歌單」互動中，有接近5,000筆指令與情緒相關，反映出大眾越來越在乎如何快速找到適合當下狀態的聲音。

四大趨勢顯示，2025年的台灣樂迷，一邊追劇、一邊追星，語言自由切換，用音樂管理情緒與生活節奏。榜單不只是排行榜，更是一張當代聆聽行為的剖面圖。

註：KKBOX 2025年度排行榜（榜單針對2024年12 月1日至2025年12月31日發行的單曲，計算2025年1月1日起至2025年12月31日台灣地區有效點播數。更多資料請參考：https://kma.kkbox.com/charts/yearly/newrelease ）