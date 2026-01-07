預言台積電赴美「股價跌破500」要董座下台！台大學者疑悄刪文

▲台積電董事長魏哲家。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電（2330）近日股價再創歷史新高，就有網友翻出台大管院副教授邱宏仁去年發言，他當時曾公開批評台積電赴美設廠，預言台積電股價會因此跌破500元，點名要求台積電董事長魏哲家道歉下台。不過，該篇文章如今已無法觀看，引發網友熱議與嘲諷。

去年3月，台積電宣布預計投如千億美元，擴大在美國投資。當時，邱宏仁曾不滿發文，「台積電魏哲家對不起台灣」，認為在美國投資，除了刨掉台灣晶圓代工的根外，也會使台積點股價劇烈震盪向下，中長線探底 500元台幣以下，「魏哲家必須下台，向台積電股民及台灣全民道歉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不滿魏哲家決策 點名張忠謀回鍋當董座

不過，台積電股價未跌反漲，2026年初就衝上1695元，甚至帶動台股突破3萬大關。就有網友在Threads提到邱宏仁發言，並補充邱還曾說，「張忠謀要不要第二度回鍋台積電擔任董座？」認為台積電赴美設廠將導致整體營運成本大增，毛利率恐大幅下滑，成本也難以完全轉嫁給客戶，股價因此可能「一路狂瀉」，甚至跌破500元。

還批評台積電不必成為「美積電」，卻可能因此「離台灣而去，護的是美國。」他當時認為，台積電赴美擴大資本支出，恐削弱台灣先進製程的競爭優勢，甚至讓公司走向「Intel弱化之路」。

值得注意的是，目前該篇文章目前已被刪除或下架，無法再查閱。話題在Threads上發起討論，不少人不禁紛紛開酸，「協尋中，我在找500元的台積電」、「嗚嗚嗚，哪裡可以買到500塊的台積電」、「教授是不是在等500才要進？」還有人直呼，「為什麼Threads只能按愛心？邱宏仁和杜紫宸都好好笑，超想給嘲諷笑的。」