連江地檢署攜手台電綠能座談　強化屋頂型太陽能與廉政治理

▲連江地檢署攜手台電推動屋頂型太陽能、嚴打妨害綠能犯罪。連江地檢署檢察長林彥良（右）、台灣電力公司馬祖區營業處處長詹漢魁（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／連江報導

為強化綠能多元且合法發展，連江地方檢察署今（7日）上午邀請台灣電力公司馬祖區營業處處長詹漢魁，率同業務經理及政風專員，與本署檢察長林彥良、主任檢察官楊翊妘及書記官長進行座談，針對再生能源推動、廉政治理及防制妨害綠能產業不法行為等議題深入交流。

會中由台電馬祖區營業處分享連江縣屋頂型太陽能裝置的設置現況與未來展望。所謂屋頂型太陽能，係於建築物屋頂設置太陽能板進行發電，不僅可供建築物自用節電，亦能將多餘電力併網出售創造收益，同時活化閒置屋頂空間，兼具防水、防曬效果，並有效減少碳排放，落實環保效益。台電指出，屋頂型太陽能相較其他型態，更適合連江地區地形條件及社區聚落型態，有助於在地推動綠能發展。

為擴展綠能多元性並防範不法勢力介入，會中雙方亦就打擊妨害綠能發展犯罪及強化廉政治理機制進行充分意見交換，並研商相關促進與防制配套措施，期能共同營造健全、透明的綠能發展環境。

檢察長林彥良表示，連江地檢署將持續與台電公司密切合作，全力支持政府推動再生能源政策及保護合法業者的決心。在台電公司領銜引導綠電設置下，期盼促成綠能設置的擴大運用；未來若台電或相關廠商發現任何妨害綠能發展之不法情事，地檢署亦將即刻依法查緝偵辦，攜手達成促進綠能產業健全發展的目標。