　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連江地檢署攜手台電綠能座談　強化屋頂型太陽能與廉政治理

▲連江地檢署攜手台電綠能座談。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連江地檢署攜手台電推動屋頂型太陽能、嚴打妨害綠能犯罪。連江地檢署檢察長林彥良（右）、台灣電力公司馬祖區營業處處長詹漢魁（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／連江報導

為強化綠能多元且合法發展，連江地方檢察署今（7日）上午邀請台灣電力公司馬祖區營業處處長詹漢魁，率同業務經理及政風專員，與本署檢察長林彥良、主任檢察官楊翊妘及書記官長進行座談，針對再生能源推動、廉政治理及防制妨害綠能產業不法行為等議題深入交流。

會中由台電馬祖區營業處分享連江縣屋頂型太陽能裝置的設置現況與未來展望。所謂屋頂型太陽能，係於建築物屋頂設置太陽能板進行發電，不僅可供建築物自用節電，亦能將多餘電力併網出售創造收益，同時活化閒置屋頂空間，兼具防水、防曬效果，並有效減少碳排放，落實環保效益。台電指出，屋頂型太陽能相較其他型態，更適合連江地區地形條件及社區聚落型態，有助於在地推動綠能發展。

為擴展綠能多元性並防範不法勢力介入，會中雙方亦就打擊妨害綠能發展犯罪及強化廉政治理機制進行充分意見交換，並研商相關促進與防制配套措施，期能共同營造健全、透明的綠能發展環境。

檢察長林彥良表示，連江地檢署將持續與台電公司密切合作，全力支持政府推動再生能源政策及保護合法業者的決心。在台電公司領銜引導綠電設置下，期盼促成綠能設置的擴大運用；未來若台電或相關廠商發現任何妨害綠能發展之不法情事，地檢署亦將即刻依法查緝偵辦，攜手達成促進綠能產業健全發展的目標。

【更多新聞】

►基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

►緩刑期間再犯！男誘騙13歲少女拍性影像又猥褻　遭重判7年

►港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃　北海岸台2線再尋獲1只完整櫃體

►海象不佳！港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北榮桃園分院失智照護　榮獲「SNQ 國家品質標章」

「買年貨來桃園」系列活動1/9日開跑　復古偉士牌機車等大獎公開抽

桃園「機關學校市場隨袋徵收」上路　試行期間垃圾減量26%

新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率及實踐適性教育

連江地檢署攜手台電綠能座談　強化屋頂型太陽能與廉政治理

走入淡蘭古道！新北農村再生社區「森」呼吸之旅

金牌認證！新北企業精典獎徵件開跑　1／16首場說明會登場

技職之光閃耀全國　虎科大三生奪「技職傑出獎」

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

北榮桃園分院失智照護　榮獲「SNQ 國家品質標章」

「買年貨來桃園」系列活動1/9日開跑　復古偉士牌機車等大獎公開抽

桃園「機關學校市場隨袋徵收」上路　試行期間垃圾減量26%

新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率及實踐適性教育

連江地檢署攜手台電綠能座談　強化屋頂型太陽能與廉政治理

走入淡蘭古道！新北農村再生社區「森」呼吸之旅

金牌認證！新北企業精典獎徵件開跑　1／16首場說明會登場

技職之光閃耀全國　虎科大三生奪「技職傑出獎」

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

靠心理相信儀表！　飛官揭「空間迷向」危險瞬間：大腦以為在旋轉

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

小北百貨賣「簡體字作業袋」惹議！官方緊急回應：全面下架

韓妞熱推！嬌蘭、I'M MEME 推出「網紗氣墊」　肌膚越拍越亮　

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶　1撇步孕肚零妊娠紋

國3傍晚驚魂！小貨車追撞再推撞　3車連環事故1人送醫

184萬人今被台積電5元股息「香醒」　張忠謀爽領6.25億

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

地方熱門新聞

北榮桃園分院失智照護成效佳　榮獲SNQ 國家品質標章

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

「買年貨來桃園」系列活動　1/9日起開跑　

桃園「機關學校市場隨袋徵收」上路　

弱勢生活補助金今年加碼發放

新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率

連江地檢署攜手台電　強化綠能與廉政治理

走入淡蘭古道！新北農村再生社區「森」呼吸之旅

新北企業精典獎徵件開跑　1／16首場說明會登場

高雄加碼環保局基層清潔獎金至8000元

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　教練盼找回他

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

第12次「園縣市高峰會」竹市登場

更多熱門

相關新聞

嘉義綠能業者遭恐嚇取財！檢起訴村長等5人

嘉義綠能業者遭恐嚇取財！檢起訴村長等5人

嘉義縣東石鄉一處魚電共生工程案場驚傳遭到恐嚇，光電業者遭到地方人士陳抗，隨後一名蕭姓村長出面居中協調，安排張簡姓男子等人與業者會面，要求編列工程款5%致6%工程款作為「地方回饋金」或「敦親睦鄰費」，揚言「否則工程無法繼續進行」，業者因此同意支付400萬元回饋金。嘉義地檢署近日偵結，依恐嚇取財罪嫌，起訴蕭姓村長、張簡姓男子、王姓男子、蔡姓男子、柯姓男子等5人。

台電3工班頭殉職　「檢電筆失效」慘電死

台電3工班頭殉職　「檢電筆失效」慘電死

打擊電纜竊盜　台電台東區處頒發12萬獎金感謝警方

打擊電纜竊盜　台電台東區處頒發12萬獎金感謝警方

快訊／地震害宜蘭東澳變電所跳脫3465戶停電　23：15復電

快訊／地震害宜蘭東澳變電所跳脫3465戶停電　23：15復電

快訊／23：05地震狂搖！　3座核電廠初步確認無異常

快訊／23：05地震狂搖！　3座核電廠初步確認無異常

關鍵字：

綠能太陽能連江台電再生能源

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

江宏恩同框名廚親弟！江振誠結婚20年泰妻罕合體

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

蔡依林演唱會遭斷章取義！合作公司硬起來告了

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

高鐵「1規則」一票沒注意到！他喊文盲

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面