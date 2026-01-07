上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

▲碰到不合理的規定，為何很多人不去反抗？（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

許多人出社會後，都曾碰到一些不合理的規定。近日就有一名女網友對此感到不解，認為有些公司明明已經違反勞基法，但為何多數人都選擇隱忍不反抗？是因為覺得要反抗很麻煩嗎？所以才乾脆選擇得過且過？貼文曝光後，引起討論。

女網友質疑「不合理制度」 很多地方都有賠錢的規定

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在Dcard上，以「為什麼大家好像都可以接受不合理的待遇」為標題發文表示，提到她出社會後換了幾份工作，有大公司也有小公司，除了大型連鎖公司外，大部分都會碰到結帳時短缺，當班員工就要賠錢的狀況。但她不解，收錢的是人，難免出錯，為什麼大家好像都覺得賠錢很正常？

記警告就罰錢！女網友喊不合理

原PO接著指出，她最近待的公司更誇張，只要被記一支警告，就會被罰錢，且金額還不小。她想起以前也有公司是記點扣薪，雖然去協調、勞檢，對公司來說也不痛不癢，但這明明就這麼不合理，為什麼大家好像都默默接受了？是因為覺得反抗很麻煩嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的，勞工是什麼很X的人嗎？要被這樣對待」、「其實真的很麻煩，再加上奴慣了，以前剛出社會，老闆瘋狂扣錢，幾年後才知道勞基法」、「我覺得現在躺平已經是很好的反抗了，再不改善，沒人想幹」。但也有網友表示，「沒能力跳槽到更好的地方，就只能吞囉！有專業能力才有籌碼」、「沒能力換（工作）的人就只能接受啊」。