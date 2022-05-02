統測生確診！發文道歉「去考場一整天」　一票暖力挺：錯的不是你

▲統測於昨日落幕。（圖／台科大提供）

記者黃品臻／綜合報導

統測於昨（1）日正式落幕，兩天共有294人確診，及2582人啟用338間隔離試場，都創下大考新高紀錄。就有一名考生得知自己確診後，在網上發文道歉，並提出自己的考場位置供大家參考，網友們對此紛紛給予鼓勵，祝福他早日康復。

該名網友在Dcard上以「我是統測生，我有去考場考一整天」為題發文表示，「我確診了對不起，跟大家說對不起也跟自己說，好不容易到來的考試，也準備了很久很久，很難過」。

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原PO提到，考完當天並未察覺身體有任何異狀，只覺得很想喝水，考試結束騎車返家後，突然有種很沉重的疲累感襲捲而來，以為是睡眠不足，去睡了一覺後有感覺比較好，因此也沒多想。

後來原PO一個人去餐廳內用，到了晚上10點卻突然感覺很冷，即使洗完澡也一樣，隔段時間量體溫發現已經燒到38.5度，去醫院篩檢也確定陽性，「我很抱歉同考場的人，還有一些朋友，但我有好好戴好口罩」。

▲原PO因確診發文道歉。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在文中也指出，自己屬於三重工商的考區，考場位在操場旁的四樓教室。由於原PO有去吃過早午餐，他也呼籲，「各位緊戴口罩，拜託到人少（的地方）再脫，考場都有消毒過，我真的覺得要講不講讓大家一個接著一個，我真的過意不去。」

文章一出，網友們紛紛留言安慰原PO表示，「沒事，你不是故意的」、「這不是你的錯好好養病」、「沒事，別太緊張，我也是這屆考生，祝你康復」、「你不必感到抱歉，錯的不是你，沒有人會故意拿自己開玩笑染疫」、「說真的不能怪你，你也不是自願確診的，祝上好學校還有早日康復」、「不要緊的，不是你故意要生病的，在家也可以做些室內運動，多喝水，加強自己的抵抗力」。