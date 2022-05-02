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台南+390！再創新高...4大傳播鏈持續燒　新增8疫苗接種站

▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含82例男性、208例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月23日至5月1日，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。

黃偉哲市長指出，由於中央的疫苗已經配送到位了，所以市府現在的隨到隨打站又可以再恢復了，從5/3-5/7分別在8個地方的隨到隨打站，分別是南化、左鎮、北門、南區、永康，總共有8個場次，我們在5個區開了8個場次，希望說市民朋友們趕快來打。現在可以看得到每天的確診人數不斷向上攀升，雖然大家覺得有些人開始了解說，因為現在中重症的比較少，99％以上的都是輕症或者是沒有症狀，像2日的390位，其中有57例是確診後居隔的，那大多數都是輕症或者是沒有症狀的，所以很希望市民好朋友，能夠不確診當然最好就不要確診，那能夠不確診的話，那就趕快去施打疫苗，那這樣子會減少確診的機會，大大減少轉中重症的可能，因為你可以看，每天轉中重症的人裡面一半以上都是沒有施打疫苗或是只施打一劑的。

另外，我們目前為止的篩檢站，為了要紓解民眾可能目前為止還沒有購置或是沒有機會去購置或沒有時間去購置快篩試劑，那民眾本身又曾經確診者有密切接觸，所以可以歡迎到市府2個篩檢站，一個是松伯篩檢站在南區，一個是新化篩檢站在新化體育場，都歡迎各位，目前已經有好幾百位市民朋友去篩檢站接受醫護人員專業的篩檢。這個快篩如果是陽性的，就直接現地幫你做PCR，那如果是偽陽性，那表示OK，如果PCR是陽性的，馬上就幫你列為確診，就可以進入居家照護的狀況。

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黃偉哲強調，疫苗確診者自主回報檢疫系統，這個跟疫調系統這個跟全國同步一致地開始，歡迎大家可以使用，最好是不要確診了，那如果萬一不幸確診了，也趕快就使用自主通報的疫調系統。
 

▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，390名病例中有57例為居家隔離採檢後確診、37名為親友接觸個案、7名為職場接觸個案、6名為校園接觸個案、4名為軍營相關、另有279名個案的密切接觸者在疫調中。

▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲指出，為服務民眾接種COVID-19疫苗需求的民眾，台南市南化、左鎮、北門、南區、永康區5月3日至7日增設合計8場次的莫德納疫苗免預約接種站，歡迎市民接種當日攜帶健保卡、身分證、接種紀錄卡(黃卡)前往；市民也可以透過台南打疫苗系統預約其他場次的AZ、高端及莫德納疫苗。

▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）

若市民為確診者的密切接觸者，請佩戴口罩、持身分證及健保卡前往台南市3日、4日上午9時至12時開設的2處快篩站進行篩檢，地點分別為新化體育公園（新化區公園路110號）和松柏育樂中心（南區南門路263號）。

許以霖局長指出，有關12歲以下的學童打疫苗，目前同意書已發放給家長，因有一週的考慮期，目前正在回收同意書中，所以學童疫苗尚未開始施打，等相關同意書收回後，即會依同意書派員進行疫苗施打。

據了解，台南市2日確診390人中，10歲以下57人，佔14.6％，10歲以上未滿20才44人，佔11.3% ，兒童及少年佔101人，佔25.9％。

▲台南市長黃偉哲2日公布台南新增390名本土確診個案，包含104例為無症狀感染，其中279名個案的密切接觸者在疫調中。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市教育局指出，截至5月2日下午2時許，台南市國中小校園停課情形統計：1、因1人確診，「班級」停課：36校、66班。（國小23、國中13）；2、(依照新標準)因全校達1/3班以上或10班以上有「確診案例」或「密切接觸者」，全校停課：13校。（國小13校）。

另民眾關心台南市配送快篩試劑有沒有SOP？衛生局長許以霖說，快篩試劑應該是指實聯制，快篩試劑配送是由中央直接配送到合約藥局，參加家用快篩實名制的台南市之衛生所有兩所，直接的配送到這個藥局跟兩家的衛生所，讓他去販售，那配送的的時間會依據中央公告為主，那每個人照規定每天有不同的一個身分證字號的尾數可以購買，那禮拜天是大家都可以購買的，所以直接由中央配送到各藥局去，台南市沒有SOP。

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