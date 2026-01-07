搜救飛官辛柏毅第16hrs！2家人趕抵花蓮　妻、父母一見面抱頭痛哭

記者陳以昇、戴若涵／花蓮報導

空軍花蓮基地一架F-16戰機6日晚間執行夜航任務，不料，戰機起飛72分鐘後雷達訊號因不明原因發生異常，29歲飛官辛柏毅跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜救。搜救行動截至目前為止已16.5小時，稍早辛家父母與辛妻、親家已碰面，雙方情緒相當激動哭成一團，令人鼻酸。

▲辛柏毅父母搭乘軍機前往花蓮基地。（圖／地方中心翻攝）



回顧整起事發經過，隸屬於空軍第五聯隊的上尉飛官辛柏毅6日晚間6時17分駕駛機號6700的F-16AM單座戰機執行夜間飛行訓練，晚上7時29分在花蓮基地南面31海浬光點消失。軍方隨即成立應變中心，並派遣搜救機，協同海軍、空總、海巡進行搜救。

空軍司令部7日上午10時許召開記者會說明，晚間7時23分30秒辛柏毅曾以無線電呼叫「two lost」，隨後於晚間7時28分18秒呼叫「我現在高度一直在下降」，4秒後連喊3次「跳傘」，再6秒過後雷達光點便於花蓮南面36海浬處消失。

▲辛柏毅老家的澎湖湖西天后宮，今天一早舉辦祈福儀式。（圖／記者陳洋翻攝）

第五聯隊第27隊隊長周明慶上校指出，F-16有四大殺手「空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地」，而夜航最容易發生的事情是空間迷向以及操控下墜地，辛柏毅在事發當下已回報空間迷向，也檢查高度，飛行員的最後一道關卡彈射跳傘也報出了，「該做的都已經做了」，現在只能陪伴家屬、盡速搜救。

事發過後，辛柏毅的妻子、小姨子、岳母接到軍方通知後，抵達花蓮基地等候，而辛柏毅的雙親則於7日一早從澎湖搭乘行政專機前往花蓮，辛柏毅的姊姊則從台北趕赴花蓮，兩家人於7日上午10時許於花蓮基地碰面。

雙方碰面後，辛柏毅的妻子難忍焦急的心，在現場與辛父、辛母抱頭痛哭，岳母、辛姊見狀亦忍著悲痛安慰。軍方搜救行動持續中，目前每2小時會與家屬更新進度，企盼能早點尋獲飛官。

▲F-16戰機飛官辛柏毅跳傘失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）