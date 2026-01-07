不只冷到爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

▲全台凍番薯。（圖／翻攝自Threads／台灣颱風論壇）

記者周亭瑋／綜合報導

受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，全台低溫如「凍番薯」。氣象粉專「台灣颱風論壇」昨晚發文直呼，強烈冷氣團第一晚威力驚人；而PO文釣出大票南部網友哀號，表示晚間風勢極大，「根本像颱風了！」

這波冷氣團！氣象粉專：南部只剩14度

「台灣颱風論壇」昨晚在Threads發文指出，這波冷氣團首夜就已相當有感，提醒接下來兩三天，甚至一路到周末，偏冷型態都將持續，民眾不可掉以輕心；同時也打趣道「你說台北的天氣好冷，冷冷的剛好降低你的體溫，其實連南部都只剩14度出頭。」

南部網友集體哀號：冷可以，風大不行

貼文曝光後，引來一票南部網友留言，紛紛表示「冷倒是還可以接受，風大到像颱風天」、「冷是還好，重點南部今天風都好大」、「大到已經是起笑的程度」、「可以冷，但不准有風！高雄風大到地上的塵土飛揚」、「高雄今晚風好大」。

▲許多南部網友表示，昨晚風超大。（圖／翻攝自Threads／台灣颱風論壇）

氣象署預測低溫 恐是入冬最大考驗

根據氣象署最新低溫分布預測，未來3天將迎來冷氣團最強勢時刻，中部以北與宜蘭地區最低溫恐下探8至11度，其他地區也將降至10至13度，堪稱今年冬天以來最嚴峻的一波低溫考驗。

氣象單位也提醒，早晚溫差大、夜間輻射冷卻明顯，民眾務必做好保暖措施，避免著涼。