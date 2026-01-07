限韓令有解？習近平「古文27字」回應　李在明：中方態度不一樣了

▲2026年1月5日，中國國家主席習近平與韓國總統李在明在北京人民大會堂握手。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

韓聯社報導，正在中國進行國是訪問的南韓總統李在明今（日期依原文）表示，中國針對南韓文化與產業的所謂「限韓令」相關措施，未來有望循序漸進獲得解決。他並指出，中韓雙方預計將就相關問題啟動實務層級的協商。

習近平引「化冰非一日」談中韓分歧



李在明今日在上海與隨行記者團舉行午餐座談會時表示，中國政府過去一向否認「限韓令」的存在，但此次中方的表述與以往略有不同。他轉述，中國國家主席習近平在會談中提到「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」，暗示相關問題需要時間逐步化解。

李在明指出，若中方突然改變立場，反而顯示「限韓令」確實存在。他認為，習近平的說法意味著中方未來將為解決相關問題付出努力。隨著中方指示就具體事項進行討論，預期雙方將陸續展開協商。

黃海構造物位於共同水域 非進入韓方



針對中國在黃海設置構造物所引發的爭議，李在明表示，韓方已提議精準劃定兩國在共同水域中的中間線，從根本化解歧見，並將就此啟動工作層級磋商。他說，韓中兩國在黃海各自擁有固有水域，其間設有共同管理水域，而相關構造物位於共同水域內，靠近中方一側邊界，僅略微越界。

李在明強調，這起爭議並非中方越過中間線進入韓方水域，而是發生在共同水域中、靠近中方一側的區域。中方已明確說明，相關構造物內並無軍事用途設備，而是水產養殖設施，目前該區域共有兩處養殖設施，以及用於管理與保護的配套構造物。中方也已表態，將移除相關管護構造物，移除作業預計即將啟動。

李在明請求中方 在朝鮮半島問題發揮作用



此外，李在明指出，他在與習近平會談時，也請求中方在包括北韓核問題在內的朝鮮半島事務上發揮斡旋作用。他轉述，習近平及中國國務院總理李強在談及朝鮮半島問題時，都提到「耐心」的重要性。李在明表示，由於長期累積的對立情緒，局勢緩和與對話重啟需要時間與努力，也仰賴周邊國家的協助，因此他請求中方發揮相應角色，並獲得正面回應。