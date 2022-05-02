洗腎不能停！花蓮慈濟特訓護理師　24小時為確診腎友服務

▲一般做一次完整洗腎耗費約5小時，但為確診者洗腎，每次過程時長近7小時。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台目前約有9萬名洗腎患者，需要定期仰賴洗腎機和RO機做血液透析。隨著Omicron疫情蔓延，花蓮慈濟醫院於今年4月首度出現洗腎患者確診，需在防疫專責病房進行治療，為兼顧防疫措施和洗腎工作，花蓮慈濟醫院血液透析室特別訓練一批護理師，於專責病房24小時輪流為確診腎友服務。

「最辛苦的是執行確診腎友的洗腎工作。」林欣穎護理長指出，去年五月中旬全台爆發本土第一波疫情，所幸花蓮慈院院內並無出現確診的洗腎患者；但今年四月這波疫情，在短短一個月內，專責病房就收治了七位腎友，其中包括3位自友院轉來的重症患者。「穿著全套隔離衣進行洗腎業務，護理師也額外承受了不小的壓力。」不僅加強特訓血液透析護理師的防護裝穿脫法，人力調度更是一大考驗。

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林欣穎護理長表示，一般完整做一次血液透析會耗費約5個小時，但為確診者洗腎需要落實移動式RO機的清消，以及每次進出病房的穿脫工作，導致每次完成血液透析的過程時長近7個小時，所以護理師需要輪12小時的班，且在每週一、三、五24小時不間斷的輪值，才能為腎友完成洗腎的重責大任。

▲護理人員皆採分艙分流避免交叉感染，且每週做一次PCR採檢。

花蓮慈院設有兩間血液透析室，自今年疫情爆發開始，單位內所有護理人員皆採分艙分流，將排班人力固定分成兩邊，避免發生交叉感染，醫護同仁每週做一次PCR採檢，病床旁的圍簾也嚴格半拉起，只留下通道側以便醫療團隊照看，盡量隔開每床之間的距離。不僅醫療端防疫措施升級，血液透析室針對未染疫的常規洗腎患者也有相應規範，包括每天固定三次廣播宣導，加強衛教進入洗腎室前先以洗手液清潔手部，透析過程中均需全程戴好口罩勿將口鼻露出，結束療程後再次淨手才離開；同時每週分別進行一次PCR篩檢和一次的抗原快篩，並鼓勵腎友與陪病家屬打滿三劑疫苗。

林欣穎表示，洗腎患者中多數人的病因是慢性疾病，為染疫後的中重症高危族群，因此每輪一個班次，護理人員就會透過廣播送上愛的叮嚀，務求所有人都能恪守防疫規定，洗腎室能持續保持綠區狀態。

常規洗腎的方鄒先生已固定到花蓮慈院血液透析室洗腎超過半年，在旁陪伴先生洗腎的太太表示，這段時間醫療團隊增加的工作量他們都看在眼裡，太太笑著說：「為了讓大家安心，我們早早就完成三劑疫苗的接種了，應該算是模範生吧」。方鄒先生表示雖然頻繁進出醫院還是會擔心，但就像醫護們盡力而為，自己也會做好能做的所有防護，戴面罩、口罩、勤洗手、不到處亂摸亂跑，「洗腎是為了健康，所有防疫措施同樣也是，其實就我個人而言立場從未變過，也不覺得麻煩。」

林欣穎感恩團隊每一位成員的付出，「大家都是防疫英雄！」她特別感謝住院腎友確診消息出來後，第一時間承擔專責病房洗腎工作的資深護理同仁，這名護理師曾受過正式穿脫隔離衣訓練，更義不容辭承擔起指導其他需要進入隔離病房的同仁，協助護理長規劃照護確診透析病人的流程，在持續的訓練下，現已有5名護理師能接下到隔離病房洗腎的任務。

