南投+86！創單日最高　日月潭知名飯店+1...匡列26人居隔　

▲南投今日新增86名確診案例。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府公布2日新增確診人數86例，其中外縣市13例已轉外縣市衛生局，縣內確診個案共計73例，依據感染來源分類，以家庭感染14例（19.2％）、職場感染11例（15.1％）、校園感染14例（19.2%）、朋友感染4例（5.4％），尚有30例感染源疫調中（41.1％）。

南投縣政府衛生局表示，今日職場感染確診案例中，其中1例是魚池鄉某飯店員工，經疫調為同職場員工同事確診被匡列居家隔離，於隔離期間有症狀自行快篩陽性，經採檢PCR陽性確診，該職場已累積5例，其中1例為外縣市，已匡列居家隔離26人。

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職場確診個案常因同事午餐時間有同餐共食的情形，用餐時無法戴好口罩，近距離邊吃飯邊聊天，感染新冠病毒的風險大；即使上班期間無接觸，下班後員工同住宿舍，也會有許多生活上的接觸。衛生局已緊急通知該職場防疫長加強環境清消、執行員工健康監測及管理、評估確診員工於宿舍居家照護的可行性。

▲草屯鎮清消化面。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松針對公司、企業、公私立機構出現確診者下達應變措施命令：1. 成立防疫專責小組設置防疫長，並對確診者同場域工作人員密切接觸者，進行造冊，配合疫情調查，加速執行疫情調查與防治作為。 2.依據衛生局疫情調查結果匡列為接觸者之人員，應配合居家隔離、採檢及相關防疫措施。 3.與確診密切接觸者處（同事）造冊列管加強健康監測，必要時提供快篩。

今日新增確診依鄉鎮別： 南投市12例、草屯鎮19例、埔里鎮17例、竹山鎮6例、集集鎮2例、名間鄉3例、鹿谷鄉2例、中寮鄉2例、國姓鄉3例、魚池鄉4例、仁愛鄉3例。今年累計確診373例，目前居家隔離人數269例，居家照護人數197例，今日已解除隔離人數147例，住院中重症0例。

▲南投縣今日各鄉鎮新增確診人數分布圖。（圖／南投縣政府提供）



